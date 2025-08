I giardini più belli d’Europa: qual è l’unico italiano segnalato da The Guardian

The Guardian ha segnalato per alcune grandi città europee, i giardini più belli dove scappare per qualche ora di pace e relax. In lista anche un italiano.

Chi è ancora in città, sta sicuramente facendo il conto alla rovescia fino alla fatidica data di inizio delle ferie e delle vacanze. Per sfuggire alla calura e all'afa, i giardini e i parchi sono i luoghi perfetti dove rilassarsi, cercando un po' di riposo al fresco, immersi nel verde e lontano da folle e clacson. The Guardian ha segnalato per alcune grandi città europee, i giardini più belli dove scappare per qualche ora di pace e relax. Ha consigliato anche un giardino italiano.

Qual è il giardino italiano più bello d'Europa

The Guardian consiglia un giardino di Milano, scelto per rappresentare l'Italia nella lista. Si tratta dell'Orto Botanico di Brera, che si estende su 5.000 mq: aiuole, due laghetti, un arboreto con due Ginkgo biloba secolari, tante specie esotiche, piante medicinali, vegetali provenienti da tutto il mondo: è un punto di riferimento importante, un'oasi di pace in centro città, da cui si vede lo storico Palazzo di Brera. È una sorta di museo a cielo aperto che racconta le stagioni, il passare del tempo, ma anche la storia della città.

Ha infatti origini molto antiche. Tra XIV e XVI secolo secolo era luogo di meditazione e di coltivazione, prima per i padri Umiliati e poi per i Gesuiti. Poi l'imperatrice Maria Teresa d’Austria, nel 1970 circa, istituì l'Orto Botanico di Brera per dare alla città un centro culturale di riferimento per le scienze, la medicina, la farmacia. Dal 1935 l'Orto è gestito dall'Università degli Studi di Milano. Tra le collezioni speciali ci sono le ortensie, le peonie, le aiuole dedicate alla flora autoctona lombarda, la divisione delle pteridofite (felci, equiseti e licopodi).

Quali sono i migliori giardini d'Europa

The Guardian ha segnalato anche altri orti e giardini sparsi in diverse città d'Europa. Uno è Parco El Capricho nella periferia di Madrid, che in realtà è uno dei meno conosciuti della città, che ospita tra le varie attrazioni anche un bunker sotterraneo costruito nel 1937 durante la guerra civile spagnola. In elenco anche l'Onion Garden di Westminster a Londra, vicino a St James's Park: la capitale inglese è piena di aree verdi pubbliche (inclusi 3000 parchi), ma alla fine l'ha spuntata questo giardino.

Passando alla Francia, The Guardian segnala il Giardino di Anna Frank a Parigi, vicino al Centre Pompidou. Anche questo è poco conosciuto. Qui è conservato il castagno piantato nel 2007 dall'innesto dell'albero che Anna guardava dalla sua finestra ad Amsterdam, descritto nel suo Diario. In lista anche il Giardino Centralbadets di Stoccolma, il Giardino della Biblioteca Reale a Copenaghen, il Károlyi-kert di Budapest, il Giardino pensile della Biblioteca universitaria di Varsavia, il Giardino Vrtba a Praga, i Giardini botanici di Diomede ad Atene.