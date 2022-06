La casa di Tom Cruise in Top Gun oggi è una pasticceria in stile retrò L’iconica casa di Tom Cruise in Top Gun è tra le case più antiche di San Diego e, dopo un attento restauro, è tornata a nuova vita come ristorante di dessert.

A cura di Clara Salzano

Tom Cruise in moto che parcheggia davanti ad una storica casa di Oceanside, a San Diego, è una delle scene più famose del film Top Gun e della storia del cinema. In occasione dell'uscita del sequel Top Gun: Maverick, l'iconico edificio è stato ristrutturato per accogliere una golosa pasticceria.

La scena di Top Gun davanti alla casa di Oceanside con Tom Cruise

Posta all'angolo tra Pacific Street e Seagaze Drive a San Diego, la pittoresca casa di Top Gun è stata costruita nel 1887 dal dottor Henry Graves ed è una delle case più antiche di Oceanside. Il film di successo del 1986 Top Gun ha reso l'edificio, dove viveva la co-protagonista Charlotte ‘Charlie' Blackwood's (Kelley McGillis), una vera e propria icona che oggi vive una nuova vita come ristorante di dessert. Si chiama High Pie at the Top Gun House ed è stata restaurata mantenendo l'esterno azzurro tipico del cottage vittoriano, con un'altalena sospesa nel portico e graziose tende alle finestre.

Top Gun House a San Diego

La casa di Top Gun oggi fa parte del Mission Pacific Hotel ed è gestito dalla chef Tara Lazar e dal suo team creativo che si sono ispirato proprio alla storia vera e cinematografica dell'edificio per le loro creazioni.

Gli interni di

Gli interni di sono stati rinnovati dall'interior designer Nicolò G. Bini di Line Architecture che ha usato uno stile retrò basandosi sulle immagini ritrovate della casa. L'edificio vessava infatti in completo abbandono e all'interno sono stati mantenuti elementi originali come il camino e alcuni mobili vintage oltre ad essere esposte le immagini di quando la casa è stata usata come set di Top Gun.