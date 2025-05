video suggerito

Tom Cruise arriva al Festival di Cannes 2025 con l'orologio da quasi 50mila euro Tom Cruise è uno dei grandi protagonisti della seconda giornata di Cannes 2025, durante la quale ha presentato Mission: Impossible – Final Reckoning. In quanti hanno notato l'orologio di lusso che ha sfoggiato per l'arrivo sulla Croisette?

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la 78esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi annuali più attesi nel mondo del cinema che fino al prossimo 24 maggio vedrà diversi registi e divi internazionali presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è andata in scena la cerimonia inaugurale e sono state moltissime le star che si sono sfidate a colpi di stile sul red carpet, oggi, invece, il grande protagonista della serata è Tom Cruise, pronto per lanciare fuori concorso il suo nuovo lavoro intitolato Mission: Impossible – Final Reckoning. Fin dall'arrivo nella cittadina francese ha incantato tutti col suo fascino e il dettaglio che in molti hanno notato è che non ha rinunciato al lusso: ecco qual è l'accessorio super costoso che ha sfoggiato nel pomeriggio sulla Croisette.

Il look prugna di Tom Cruise per l'arrivo a Cannes

Arrivato poco dopo pranzo sulla Croisette insieme ai colleghi che con lui hanno realizzato il nuovo capitolo di Mission Impossible, Tom Cruise è stato accolto da centinaia di fan urlanti e in delirio. Ha partecipato all'incontro con a stampa dedicato a Christopher McQuarrie e subito dopo ha posato per i fotografi presenti, rivolgendo in camera sorrisi sornioni e sguardi penetranti. Per l'occasione ha scelto il color porpora, abbinando un paio di pantaloni dalla linea dritta a una polo in cotone leggermente lavorata sul davanti. Non ha rinunciato agli occhiali da sole in stile Top Gun, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente spettinati, con qualche ciuffo che cadeva distrattamente sulla fronte.

Tom Cruise in color porpora

Chi ha firmato l'orologio di lusso di Tom Cruise

A fare la differenza nel look di Tom Cruise a Cannes 2025 è stato un accessorio in particolare: l'orologio. Come rivelato da alcune foto in primo piano realizzate sulla Croisette, il divo hollywoodiano ha sfoggiato un prezioso Rolex total silver, messo in risalto dalla manica corta della polo.

Il Rolex di Tom Cruise

Per la precisione si tratta di un Day-Date 40 con cassa Oyster 40 mm in oro bianco, bracciale President, movimento perpetual, meccanico, a carica automatica. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio di lusso viene venduto a 48.400 euro. Insomma, a quanto pare Tom Cruise non ha smentito le aspettative e ha portato sul red carpet di Cannes l'internazionalità che ci si aspettava da un divo del suo calibro.

Rolex Day-Date 40