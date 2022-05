Elisabetta Gregoraci alla prima di Top Gun: il top di cristalli rivela l’underboob Elisabetta Gregoraci ha preso parte all’anteprima del film “Top Gun: Maverick”. Ha abbinato jeans e bomber a scintillante top di cristalli e accessori griffati: glamour e rock.

A cura di Giusy Dente

Tutti abbiamo amato Tom Cruise nei panni del tenente Pete Maverick Mitchell. L'attore a distanza di oltre 30 anni dall'uscita del film cult, è tornato a interpretare quel personaggio. Presto uscirà nelle sale il sequel di To Gun, dal titolo Top Gun: Maverick. L'anteprima mondiale si è tenuta a Cannes, in presenza del protagonista stesso, in splendida forma. Il giorno seguente si sono susseguite diverse altre anteprime. A quella londinese erano presenti anche Kate Middleton e William d'Inghilterra: la duchessa ha incantato con un elegante look black&white. Ha scelto un outfit completamente diverso invece Elisabetta Gregoraci, presente alla premiere italiana.

Il nuovo look di Elisabetta Gregoraci

La showgirl ha preso parte all'anteprima italiana di Top Gun: Maverick, che si è svolta a Milano. Ha scelto per l'occasione un look rock glam di carattere. Ha indossato un mini crop top nero con spalline sottili di Nué Studio: la sua particolarità, che lo ha reso il capo più amato tra le celebrities, è quella di essere ricoperto da cristalli scintillanti su tutta la superficie. Lo hanno sfoggiato, in diversi colori, anche Giulia De Lellis e Chiara Ferragni.

in foto: top Nué Studio

Il modello super sexy che mette in mostra l’underboob sul sito ufficiale del brand costa 554 dollari, circa 523 euro. Elisabetta Gregoraci lo ha abbinato a un paio di jeans grigi strappati e a un bomber in pelle con applicazioni di Fausto Puglisi, appartenente a una collezione maschile di alcuni anni fa. Uno simile è reperibile sui siti di alcuni rivenditori online a un prezzo che si aggira attorno ai 550 euro, anche se il prezzo originale era quattro volte superiore.

in foto: bomber Fausto Puglisi

Per completare il look non potevano mancare gli accessori, che sono sempre il pezzo forte dei look di Elisabetta Gregoraci, grande appassionata di capi griffati. Stavolta, infatti,. ha sfoggiato una pochette di Saint Laurent in coccodrillo stampato lucido, con iniziali YSL intrecciate in metallo. Sul sito ufficiale della Maison costa 1290 euro.

in foto: borsa Saint Laurent

Per le scarpe, Elisabetta Gregoraci si è affidata ad Aquazzurra, optando per sandali neri in pelle scamosciata con punta aperta, tacco alto a stiletto da 105 mm, cinturino alla caviglia. Non sono più disponibili online. Elisabetta Gregoraci ha conquistato tutti con questo look di carattere, in cui ha mescolato rock e glamour, risultando decisa e femminile.