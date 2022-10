La casa che si stampa in 3D (e costa meno di 1.000 euro) È made in Italy la prima casa stampata in 3D con fango e rifiuti agricoli che risulta sostenibile, riciclabile ed economica.

A cura di Clara Salzano

Gaia, la prima casa stampata 3D con fango e riso

Un futuro più sostenibile è possibile e non per forza deve passare per costose manovre di governo e complicate pratiche statali. La società tecnologica italiana WASP ha ideato un nuovo modello architettonico ecosostenibile che utilizza come materiali da costruzione come le fibre di terra e di riso e la tecnologia della stampa 3D. Gaia è la prima casa stampata in 3D con fango e rifiuti agricoli secondo principi bioclimatici.

La casa stampata in 3D da WASP

Com'è fatta una casa stampata in 3D

Gaia è uno spazio abitativo di circa 30 metri quadrati realizzata con materiali naturali. La struttura della casa è stata realizzata da CraneWASP, un'innovativa stampante 3D su larga scala che utilizza una miscela di fango naturale ricavata dal terreno del sito dove è stata costruita, nonché materiali di scarto della produzione di riso come paglia tritata e lolla di riso. La costruzione dell'innovativa abitazione è avvenuta in loco, presso Massa Lombardo, ha richiesto 100 ore di lavoro e meno di 1.000 euro di spesa: "Le pareti di Gaia – spiega WASP, lo sviluppatore italiano di tecnologia di stampa 3D – sono state progettate utilizzando complesse superfici sinusoidali per conferire rigidità all'involucro edilizio e incorporando sistemi di ventilazione e isolamento".

Gli interni di Gaia

Sotto un tetto ligneo retto da pilastri si sviluppa la struttura stampata in 3D di Gaia che incorpora la fornitura di energia, il sistema di isolamento e la ventilazione naturale. Il riso è stato usato anche per i massetti termici e bio-intonaci, che hanno permesso di raggiungere la più alta classe energetica per un involucro edilizio. La ruvidità degli strati di terra stampati è stata superata applicando un sottile strato levigato di intonaco argilloso. All'interno, inoltre, il design è stato reso più accogliente grazie alle pareti di forma rotonda rivestite da superfici in legno. Gaia grazie allo spessore delle pareti e alla loro composizione, non richiede inoltre sistemi di riscaldamento e condizionamento perché mantiene all'interno le temperature miti. "Gaia offre infine l'opportunità di immaginare nuovi scenari economici – continua WASP – in cui 1 ettaro di risaia coltivata può diventare 100 mq di superficie edificata".