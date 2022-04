Justin Bieber rifà il look alla Vespa: il nuovo modello è bianco e fiammeggiante La data da segnare sul calendario è il 20 aprile, quando sarà possibile ordinare la Vespa in edizione limitata disegnata da Justin Bieber.

A cura di Beatrice Manca

Agile, scattante e iconica: la Vespa è uno dei simboli del design Made in Italy più famosi e amati nel mondo. La sua linea semplice e colorata parla di vacanze, di libertà, di strade in riva al mare o tra i monumenti delle città (come non pensare a Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella a una Vespa in Vacanze Romane?). Negli anni la Vespa è diventata sempre più glamour e internazionali, firmando collaborazioni speciali con il mondo della moda, da Giorgio Armani a Christian Dior. Oggi però è una popstar a "rifare il look" all'iconico scooter nato in casa Piaggio: Justin Bieber.

Justin Bieber x Vespa

La collaborazione Justin Bieber x Vespa

Vespa ha svelato l'atteso modello disegnato da Justin Bieber. Il cantante ha una vera e propria passione per la moda e per il design, tanto da aver disegnato diversi capi di abbigliamento e accessori (incluse le Crocs con i mini peluche!). Adesso la popstar canadese si cimenta con il design italiano e firma una Vespa interamente bianca – proprio come le sue celebri T-shirt – dalla sella alle manopole, fino ai cerchioni. A rompere la monocromia sono le fiamme disegnate sulla scocca, simbolo di energia e dinamismo.

Justin Bieber x Vespa

L'incontro tra le due icone è nato per caso, in Europa, la prima volta che Bieber ha guidato le due ruote di casa Piaggio. Lui stesso ha raccontato quel momento in una nota:

Leggi anche Justin Bieber senza cravatta e con le sneakers: il look per incontrare Macron sovverte il dress code

La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente

Il design va di pari passo con la tecnologia, grazie al display full color collegabile allo smartphone. Non potevano certo mancare gli accessori rigorosamente total white: borsa, guanti e casco con la firma fiammeggiante di Justin Bieber. Si tratta di un modello in edizione limitata, il cui prezzo è ancora sconosciuto: la data da segnare sul calendario per gli appassionati è il 20 aprile, quando partirà il pre-booking per aggiudicarsi i primi esemplari.