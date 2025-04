In vendita un maxi attico nel grattacielo più sottile al mondo: costa oltre 100 milioni di euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sognate di vivere in un luogo davvero unico nel suo genere? Il vostro desiderio potrebbe avverarsi prima di quanto immaginate, vi basterà volare a New York. Di recente è stato messo in vendita da JDS Development Group un meraviglioso attico nel più alto grattacielo di Manhattan, quello definito il più sottile al mondo, peccato solo che il suo prezzo non sia propriamente economico: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'esclusivo immobile con vista sullo skyline della Grande Mela.

Come è nato il grattacielo più sottile di Manhattan

Si chiama Steinway Tower ed è diventato famoso per essere il grattacielo più alto e sottile di New York. Progettato da SHoP Architects e Studio Sofield e completato nel 2022, è alto 435 metri e ha un lato di base di appena 17 metri. Con il suo design intende evocare la Gilded Age di New York della fine del XIX secolo, periodo in cui la Grande Mela ha vissuto un boom economico. Il nome, però, prende ispirazione dalla ditta omonima che produce pianoforti, visto che al suo fianco sorge la Steinway Hall, la sala da concerto costruita nel 1925 nell'antica sede della Steinway & Sons. La facciata sembra cambiare a seconda della direzione del sole, mentre all'interno tutto è stato pensato per creare un senso di opulenza e lusso, dalle superfici in marmo agli arredi di velluto, fino ad arrivare alle opere d'arte alle pareti.

Steinway Tower

Quanto costa l'attico sulla torre più alta di New York

L'attico in vendita all'interno del grattacielo è un "quadplex" (a 4 piani), si estende dall'80esimo all'83esimo piano della torre, dunque si trova a un'altezza di oltre 400 metri. Dispone di 5 camere da letto, 6 bagni, 2 terrazzi e una vista a 360 gradi sul centro di New York, da Central Park a Downtown Manhattan. Gli interni sono stati progettati dallo Studio Sofield, ha una "entertaining suite" al primo piano e una "primary suite" al terzo piano, mentre la "crown suite" è dotata di un bar e di una sala proiezioni. Naturalmente i futuri proprietari potranno usufruire anche dei "servizi comuni" messi a disposizione nella struttura, dalla piscina di 25 metri alle sale da pranzo private. Quanto costa questo paradiso immobiliare? 110 milioni di dollari (oltre 100 milioni di euro).

