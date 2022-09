Il ritiro aziendale di Chiara Ferragni è su una nave da crociera: com’è fatta e quanto costa il soggiorno Chiara Ferragni ha scelto una vacanza in crociera nel Mediterraneo per il ritiro aziendale della sua azienda su un’iconica nave che è più una smart city galleggiante.

A cura di Clara Salzano

Il ritiro aziendale di Chiara Ferragni brand

È guerra tra le sorelle Ferragni per la migliore organizzazione del ritiro delle proprie aziende. Se Valentina Ferragni ha portato il suoteam di lavoro a Mykonos, Chiara Ferragni ha scelto una nave da crociera. La Chiara Ferragni Brand farà una piccola vacanza nel Mediterraneo. Vediamo com'è fatta la nave del ritiro aziendale diChiara Ferragni e quanto è costata l'organizzazione.

Chiara Ferragni in crociera per il ritiro aziendale

Dopo aver inaugurato il nuovo ufficio a Milano, Chiara Ferragni ha portato il suo team di lavoro in ritiro aziendale. Per la Chiara Ferragni Brand, la nota influencer ha scelto una crociera su una delle navi italiane più iconiche. Si tratta della Costa Crociere Toscana che più che una nave è una smart city galleggiante su cui girare il mondo.

La Chiara Ferragni Brand in ritiro aziendale

La Costa Toscana è una nuova ammiraglia da 337 metri di lunghezza che può ospitare fino a 6.600 passeggeri a bordo. La crociera porta i propri ospiti in vacanza nel Mediterraneo tra Italia, Francia e Spagna. La nave comprende 17 ponti, 788 cabine interne e 1628 cabine esterne.

Uno dei ponti della Costa Toscana

A bordo di Costa Toscana si trova una Spa e una palestra di ultima generazione, piscine con scivoli e giochi d'acqua, ristoranti, bar e discoteca. La nave inoltre è stata progettata con una particolare attenzione all'ambiente con motori a propulsione e alimentazione a a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più pulito al mondo.

Chiara Ferragni in crociera

Per il suo soggiorno in crociera, Chiara Ferragni dispone di una grande suite con terrazza privata e vista panoramica. L'alloggio comprende una camera da letto con bagno privato e un'ampio salotto panoramico.

Una suite della Costa Toscana

La suite di Chiara Ferragni sulla Costa Toscana ha una terrazza xxl privata su cui rilassarsi e godere del panorama. Diverse attività sono inoltre a disposizione dei passeggeri come sale comuni dove giocare e molti altri servizi.

Le serate del ritiro aziendale di Chiara Ferragni in crociera

Organizzare un ritiro aziendale su una nave da crociera può essere non semplice ma grazie ai numerosi servizi della Costa Toscana, come spettacoli e cene gourmet, è probabile che la Chiara Ferragni Brand si divertirà molto a bordo. Il costo per una vacanza in crociera parte dai 589 euro di una cabina interna fino ai 2.000 euro di una suite con terrazza xxl vista mare per quattro giorni e tre notti di navigazione.