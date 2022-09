Chiara Ferragni con il top tagliato sul seno e i guanti in pizzo: in crociera è una dark lady Chiara Ferragni ha organizzato un ritiro aziendale a bordo di una nave da crociera e per l’occasione ha sfoggiato un look su un look metà business e metà boudoir.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni prende il largo insieme al suo team: l'imprenditrice digitale ha organizzato un evento aziendale "formato crociera" a bordo della nave Costa Toscana. Ritiro di lavoro sì, ma con stile: in valigia ha portato pezzi glamour che anticipano le tendenze invernali. Per arrivare in Spagna ha optato per un look casual completato da una borsa di lusso Hermès ma una volta a bordo ha sfoggiato un outfit da vera dark lady…a metà. Sotto, classici pantaloni da completo, sopra un microtop in pizzo abbinato ai guanti.

Chiara Ferragni con il top in pizzo per l'evento aziendale

L'influencer e imprenditrice digitale è conosciuta per lo stile mai scontato: non ha paura di osare con microtop, abiti trasparenti e lingerie a vista. In crociera ha scelto di puntare su un look metà business e metà boudoir: ha indossato un paio di pantaloni neri a vita alta classici con le pence abbinati a un microtop in pizzo trasparente. Il top ha un orlo smerlato tagliato con precisione millimetrica all'altezza del seno abbinato a guanti in pizzo lunghi fin sopra al gomito.

Chiara Ferragni indossa Chb di Christian Boaro

Il top è firmato Chb di Christian Boaro ed è già un must: anche Achille Lauro ne ha indossato uno tempo fa. Il look è completato da uno smokey eyes molto intenso e da gioielli scintillanti del suo brand. La collana, in particolare, fa parte della linea Arcobaleno ed è in vendita online al prezzo di 449 euro, gli anelli costano rispettivamente 119 e 99 euro.

Girocollo Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni indossa i sandali con i collant

Il dettaglio che ha stupito tutti? Nonostante il look estivo, Chiara Ferragni ha indossato un paio di sandali bianchi con…collant neri! Ormai sappiamo che l'accoppiata sandali e calze è un diktat della moda, da segnare tra le idee look autunnali. Un modo per continuare a indossare le scarpe aperte comprate d'estate anche ai primi freddi, con un tocco di sensualità dato dalle calze velate. Chiara Ferragni è una vera e propria radomante di tendenze: pizzo, trasparenze e dettagli boudoir ci faranno compagnia per tutto l'inverno.