Il dono dell’amore per il Capodanno 2023 a New York: numeri e significato della sfera di Times Square Si torna a celebrare il famoso Capodanno di Times Square a New York con l’iconica sfera di cristallo che viene sostituita ogni anno per scivolare lentamente in attesa del nuovo anno.

A cura di Clara Salzano

Il Ball drop di New York

Dopo due anni di festeggiamenti ridotti a causa della pandemia di Coronavirus, si torna a celebrare il Capodanno 2023 a Times Square. Come da tradizione la città si prepara ad accogliere il nuovo anno con il tanto atteso countdown nella famosa piazza newyorkese, dove è già stata montata l'iconica sfera di cristallo. Chiamata Ball Drop, la sfera viene lasciata lentamente cadere nel cuore di Midtown Manhattan in attesa dell'inizio del 2023. Non tutti però sanno che la famosa Ball Drop del Capodanno di Times Square è diversa ogni anno.

La sfera di Times Square a Capodanno

La storia della sfera di Capodanno a Times Square

È dal 1907 che esiste la tradizione di far scivolare l'iconica Ball Drap a Times Square per la fine dell'anno. Tuttavia è solo dal 1999 che l'azienda irlandese Waterford Crystal, specializzata nella lavorazione dei cristalli, sostituisce ogni anno i cristalli che compongono la sfera del Capodanno newyorkese. I tecnici dell'azienda cambiano circa 192 triangoli dei 2.688 ogni anno e scelgono sempre un tema diverso per la decorazione dei cristalli. Nel 2020 i cristalli erano decorati con il disegno di un ananas che rappresentava "Il dono della buona volontà" mentre nel 2021 sui triangoli erano riportati raggi di sole a simboleggiare "Il dono della felicità".

I triangoli di cristalli di Ball Drop

Come sarà la sfera di Times Square a Capodanno 2023

Il tema dei cristalli nella Ball Drop di Times Square a New York, scelto per il Capodanno 2023, è "Il dono dell'amore". "L'attesa per le celebrazioni di Capodanno di quest'anno – ha dichiarato Tom Brennan, maestro artigiano e portavoce di Waterford Crystal, in una nota ufficiale – è più grande che mai e riunirsi con amici e familiari per questi momenti intimi non è dato per scontato. Con la collezione ‘Gift of Love' di Waterford, speriamo di ispirare tutti a vedere il 2023 come un'opportunità per un nuovo inizio e pieno di potenziale, e siamo grati che l'iconico Waterford Crystal Times Square New Year's Eve Ball farà parte dei vostri momenti speciali insieme”. Il triangolo di cristallo per il 2023 rappresenta un fiore simbolo di un dono d'amore.

Il decoro del triangolo di cristallo 2023

I numeri della maxi sfera di Times Square

Ball Drop, la sfera per le celebrazioni di Capodanno a Times Square, è ricoperta da 2.688 triangoli Waterford Crystal che variano in dimensioni e lunghezza. L'opera ha un diametro di 3,6 metri e pesa circa mezza tonnellata. Viene posizionata ogni anno sopra al palazzo di One Time Square e accesa dai membri della Carnival Cruise e dagli organizzatori dell’evento.