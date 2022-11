Ilary Blasi a Times Square: chiude la vacanza a New York con colbacco e pantaloni “metallici” Ilary Blasi ha concluso la sua vacanza a New York con una visita a Times Square, il luogo simbolo della Grande Mela. Si è lasciata immortalare tra gli iconici cartelloni pubblicitari, sfoggiando un look in pieno stile anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si è presa una temporanea pausa dalla quotidianità romana: la scorsa settimana è volata per qualche giorno a New York con le amiche, così da allontanarsi anche dai paparazzi e dalle riviste di gossip che la vedono spesso protagonista a causa della separazione da Francesco Totti. Ha dato il via alla sua vacanza con una foto sullo sfondo degli iconici grattacieli, ha poi continuato con una visita a uno dei luoghi più alti della città e durante una serata scatenata è diventata protagonista di un piccolo "incidente di stile" col tacco dello stivale che si è rotto. Per concludere al meglio la "fuga" non poteva che lasciarsi immortalare al centro di Times Square.

Ilary Blasi coi pantaloni parachute

Times Square non è solo un luogo iconico, è anche il cuore di New York e Ilary Blasi sembra averlo capito bene, visto che nell'ultimo giorno di vacanza americana si è fatta fotografare circondata dai leggendari cartelloni pubblicitari. Per l'occasione ha sfoggiato un look super trendy, anche se non troppo adeguato alle temperature gelide del luogo.

Ilary Blasi coi pantaloni parachute

Ha abbinato una semplice canotta nera scollata a un paio di pantaloni in argento metallico, per la precisione un modello parachute in pieno stile anni 2000, ovvero uno dei must-have dell'autunno 2022. Niente cappotto, trench o giacca, si è protetta dal freddo semplicemente con un cappello a colbacco in pelo nero.

Ilary Blasi con gli stivali Prada

Gli anfibi carrarmato di Ilary Blasi

Nel look di Ilary Blasi non poteva mancare il tocco griffato, a prova del fatto che non riesce proprio a rinunciare alla passione per il lusso. Ha lasciato nell'armadio i tacchi alti, così da non ritrovarsi a camminare ancora una volta con le scarpe rotte per le strade di New York. Per le foto a Times Square ha preferito degli anfibi rock. Per la precisione ha scelto i Monolith di Prada, il modello a stivaletto chelsea con la suola a carrarmato, il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 1.100 euro. Poco dopo, poi, la conduttrice si è mostrata alle prese con il volo di ritorno