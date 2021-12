Harbin Ice and Snow World: la città di ghiaccio della Cina che sembra il Paese delle Meraviglie L’Harbin Ice and Snow World è un’intera città di ghiaccio nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, che viene costruita ogni inverno per diversi mesi conquistando tutti i visitatori.

A cura di Clara Salzano

Cina, aperto ad Harbin l’Ice and Snow World con le sculture di ghiaccio e di neve

"Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire di qui?”, dice Alice nel Paese delle Meraviglie al Gatto del Cheshire. Siamo certi però che chi arriva all'Harbin Ice and Snow World non avrà tanta voglia di andar via prontamente. Si tratta di un'intera città di ghiaccio nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina che viene costruita ogni inverno per diversi mesi ad Harbin.

Una delel sculture del Harbin l’Ice and Snow Worl

Il 23° Harbin Ice and Snow World è un paese delle meraviglie invernale. La città di ghiaccio e neve si sviluppa su una superficie di 820.000 metri quadrati. Si tratta di uno dei principali parchi a tema al mondo con sculture di ghiaccio e neve su larga scala.

Il parco a tema Harbin l’Ice and Snow Worl

Solo oltre 100 le opere di ghiaccio e neve realizzate ad Harbin, in Cina, ogni inverno e vengono utilizzati in media circa 230.000 metri cubi di ghiaccio e neve per costruire questo famoso parco a tema che dal 1999 segna l'industria del ghiaccio e della neve in Cina.

Le installazioni di ghiaccio presso l’Harbin l’Ice and Snow Worl

Harbin ha la più alta latitudine della Cina, qui gli inverni sono lunghi e freddi e le temperature scendono anche fino a meno 30 gradi Celsius. Normalmente i climi estremamente freddi possono mettere a dura prova il funzionamento quotidiano e lo sviluppo economico di una città ma Harbin ha fatto di uno svantaggio la sua risorsa: "Il mondo del ghiaccio e della neve di Harbin si è impegnato per l'eredità, lo sviluppo e l'innovazione della cultura del ghiaccio e della neve", ha affermato Liu Rentao, vicedirettore generale dell'Harbin Ice and Snow World. Con la creazione del parco a tema Ice and Snow World, la città ha dato impulso al suo sviluppo turistico e ha trasformato il suo ambiente freddo in una forza trainante per la crescita economica della regione.