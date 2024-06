video suggerito

Gambe alzate per rimanere incinta: l’arte di Juergen Teller contro i falsi miti sulla fertilità Si chiama The Myth ed è il libro che raccoglie le foto realizzate da Juergen Teller a sua moglie Dovile Drizyte. La loro particolarità? Si tratta di primi piani sulle sue gambe alzate, un omaggio a un’antica tradizione popolare per rimanere incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Juergen Teller

Secondo la tradizione popolare, quando una donna vuole rimanere incinta deve restare per alcuni minuti con le gambe alzate subito dopo aver portato a termine l'atto sessuale, così da favorire il concepimento e aumentare le possibilità di dare il via a una gravidanza. Sebbene questa tradizione non abbia mai trovato riscontro nella scienza, ancora oggi viene tramandata di generazione in generazione quando si vuole stimolare la propria fertilità. Complice il fatto che stava provando ad avere un figlio con sua moglie, il fotografo Juergen Teller ha pensato bene di ispirarsi a questa antica usanza per un progetto di coppia molto originale: durante una vacanza in Sicilia ha immortalato le gambe alzate della compagna Dovile Drizyte in ogni location visitata, dando vita a una raccolta di foto unica nel suo genere.

Com'è nato The Myth

Juergen Teller e Dovile Drizyte non sono solo coniugi, sono anche partner creativi e non sorprende che abbiano pensato insieme al servizio fotografico che celebra la fertilità. Lo hanno realizzato due anni fa durante una vacanza in Sicilia ma solo di recente hanno raccolto gli scatti in un libro intitolato The Myth. Al suo interno ci sono una serie di primi piani sulle gambe nude di Dovile ma a fare la differenza sono gli sfondi, ovvero le 94 camere d'albergo visitate durante il viaggio italiano. Carta da parati damascata, letti con baldacchino, chaise longue di velluto, opere d'arte antiche o meravigliose terrazze che danno sul mare: ogni dettaglio immortalato dietro le gambe della donna nasconde un simbolo di fertilità, femminilità o maternità.

The Myth

L'attesa della gravidanza diventa un ritratto

In ogni fotogramma Dovile Drizyte ha le gambe alzate, proprio come se avesse appena finito di fare sesso con il marito, ma nessuna delle pose è stata sessualizzata. L'obiettivo del progetto era concentrare le attenzioni del pubblico sull'attesa della gravidanza, quel momento in cui i due potenziali genitori non sanno cosa ci sarà da aspettarsi da un cambiamento tanto drastico delle loro vite. La cosa originale è che all'epoca la donna era già incinta ma, nonostante ciò, accettò lo stesso di diventare la modella d'eccezione del marito fotografo, anche se furono dei giorni fisicamente e mentalmente estenuanti. Dovile ha poi sottolineato che la gravidanza è un semplice questione di fortuna, proprio come una lotteria: "Che sia tutto facile e veloce, o che richieda più tempo, inizi davvero a pregare, a contemplare o ad alzare le gambe".