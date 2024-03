Bianca Balti vuole regalare alla figlia il congelamento degli ovuli: “Così diventi mamma quando vuoi” Bianca Balti ha dichiarato in una diretta social di voler regalare alla figlia Matilde la possibilità di congelare i suoi ovociti, il cosiddetto social freezing: come funziona questa pratica e perché è importante parlarne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La modella Bianca Balti si è aperta spesso negli ultimi anni su temi delicati che l'hanno riguardata nel corso della sua vita: dalla violenza di genere subita da adolescente fino all'abuso di sostanze stupefacenti agli inizi della sua carriera di modella. Stavolta Balti ha toccato un altro argomento sociale di cui si parla ancora troppo poco, il social freezing, ossia il congelamento e la crioconservazione degli ovociti, in occasione di una diretta con la ginecologa Marina Bellavia.

Cos'è il social freezing

Il social freezing è la pratica per cui le donne possono crioconservare, congelandoli, i loro ovociti: questo processo consente loro di diventare mamma quando si vuole. Nel corso della diretta Bianca Balti ha dichiarato di voler regalare alla figlia Matilde, oggi 17 anni, questa pratica per il suo 21esimo compleanno. "Così non ci pensi più, ti fai la tua vita e quando vuoi una gravidanza hai già tutto il necessario", ha commentato nella diretta. Mentre la dottoressa Bellavia spiegava più nel dettaglio il funzionamento del social freezing, Balti ha fatto alcune riflessione su quanto questo procedimento si coniughi bene con il concetto di empowerment femminile, nonostante sia ancora oggetto di tabù e preconcetti senza fondamento.

"Sarebbe fantastico se fosse gratuito per tutte, per non avere la pressione dell'orologio biologico": il social freezing, infatti, in America e in Italia, è una pratica costosissima, non coperta dal Sistema Sanitario Nazionale. Dunque si tratta di un'opzione praticabile soltanto per le figure femminili privilegiate. Balti ha continuato dichiarando di aver congelato gli ovociti lei stessa: "Nella vita bisogna pensare a che cosa è importante per noi. Per me questa è stata una scelta di libertà, soprattutto nel mio caso di non rimanere in una relazione solo per paura di non poter avere la mia terza maternità. Un investimento che facciamo su noi stesse". La modella ha deciso di ricorrere alla crioconservazione degli ovociti a Los Angeles, dove questo argomento sta entrando nelle conversazioni, abbattendo i tabù e cercando di eliminare i sensi di colpa che le donne spesso provano a riguardo.

Sono molte le donne, come Balti stessa, che scelgono di rimanere con un partner per la voglia e il desiderio di diventare madri. Questa opzione, invece, consente di sviluppare una certa libertà su quando e con chi fare una gravidanza, senza rimane intrappolate in relazioni tossiche o già finite da tempo. "Io stessa non ne sapevo niente fino a un paio di anni fa. La scienza al servizio delle donne è ancora un tabù, per questo non dobbiamo smettere di parlarne", ha detto Balti.