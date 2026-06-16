È stato eletto il miglior museo d’Europa del 2026: il Den Gamle By è un villaggio vivente a cielo aperto

EMYA 2026 ha incoronato i migliori musei d’Europa premiando innovazione, inclusione e impatto sociale. A conquistare il titolo di Museo europeo dell’anno è stato Den Gamle By di Aarhus, in Danimarca, un villaggio storico vivente che mette in dialogo passato e presente.

Den Gamle By, Aarhus, Danimarca

Ogni anno tra maggio e giugno si svolgono gli "oscar" europei dell'arte, gli EMYA (European Museum of the Year Award), che sono il più antico e prestigioso riconoscimento nel settore museale in Europa. Promosso dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum, il premio riconosce l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità e i valori della democrazia. Anche per il 2026 il celebre riconoscimento ha eletto il migliore tra tutti i 34 musei presi in considerazione: il Den Gamle By, in Danimarca. Si tratta di un celebre museo a cielo aperto ad Aarhus, un vero e proprio villaggio vivente che offre un viaggio interattivo attraverso il tempo. Ad aver ricevuto premi importanti sono stati anche il Young V&A di Londra con il Council of Europe Museum Prize, il Museum of Madness Institute in Slovenia con il Kenneth Hudson Award for Institutional Courage and Professional Integrity e l'AlpenStadtMuseum in Sonthofen con il Silletto Prize For Community Participation and Engagement.

Come avviene la premiazione

Il Forum europeo dei musei (EMF) e EMYA operano seguendo una filosofia ispirata ai valori della cittadinanza, della democrazia, dei diritti umani e della sostenibilità. I diversi riconoscimenti assegnati ogni anno riflettono queste priorità, premiando istituzioni mussali capaci di abbattere barriere culturali, sociali e politiche e di rafforzare il ruolo del museo come spazio pubblico aperto e inclusivo. Assegnato dal 1977, il premio European Museum of the Year è riuscito ad adattarsi ai cambiamenti della società e alle nuove sfide che i musei si sono trovati ad ad affrontare. In media sono circa 45 le candidature presentate ogni anno dai 46 Paesi membri del Consiglio d’Europa, con vincitori che spaziano tra realtà molto diverse per dimensioni, disciplina e collocazione geografica. Nel 2026 i musei in gara erano 34, provenienti da 16 Stati membri, e la conferenza annuale con la cerimonia di premiazione si è svolta a Bilbao dal 10 al 14 giugno. Durante l’estate e l’autunno del 2025, i membri della giuria hanno visitato tutte le istituzioni candidate, in alcuni casi anche più di una volta, confrontandosi direttamente con i loro approcci e con le strategie adottate.

Uno scorcio del museo Den Gamle By, Aarhus

Den Gamle By ha trasformato la storia in uno strumento per il presente

A conquistare il titolo di Museo europeo dell’anno 2026 è stato Den Gamle By, il celebre museo a cielo aperto di Aarhus, in Danimarca. Situato nel centro della città, il complesso rappresenta una delle più originali reinterpretazioni del genere, grazie a un approccio sorprendentemwnte partecipativo e orientato alle questioni sociali. Il nuovo ingresso principale, inaugurato nel 2023, collega idealmente e fisicamente il sito storico con la città contemporanea, rafforzando il dialogo tra passato e presente. Den Gamle By si propone come uno spazio di riflessione sul mondo contemporaneo, attraverso rievocazioni storiche, attività pratiche e narrazioni partecipative, i visitatori sono invitati a confrontarsi con temi come migrazione, identità, uguaglianza ed emancipazione.

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Un calesse all’interno del Den Gamle By, Aarhus

La sostenibilità occupa inoltre un ruolo sempre più importante nelle attività del museo, che promuove la coltivazione di varietà vegetali antiche, organizza corsi di giardinaggio e laboratori dedicati alla riparazione degli abiti. Il cuore storico del museo custodisce 400 anni di storia urbana danese, con particolare attenzione al periodo successivo al 1500. Oggi il complesso comprende 80 edifici storici provenienti da 25 città della Danimarca, con case, botteghe, negozi e istituzioni come farmacia, scuola, ufficio postale, dogana e teatro. Le collezioni comprendono orologi, mobili, ceramiche, giocattoli, costumi, strumenti musicali, monete e biciclette, oltre a sette giardini storici e a raccolte legate alla storia di Aarhus. Da Pasqua a Capodanno, inoltre, il museo prende vita grazie alla presenza di figuranti in costume d’epoca, trasformandosi in un autentico villaggio vivente. Ed è stata proprio questa capacità di utilizzare la storia per affrontare il presente che ha convinto la giuria degli EMYA a premiare Den Gamle By come modello innovativo e punto di riferimento per il futuro del settore museale.