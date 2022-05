Dove avranno luogo i concerti di Piano City Milano: le location dal GAM al Parco delle Cave Dal 20 al 22 maggio 2022 tutta la città di Milano risuonerà coi concerti di Piano City Milano 2022 con più di 100 location dal centro alla periferia. Scopriamo i luoghi principali dell’atteso festival di pianoforte.

A cura di Clara Salzano

Piano City Milano 2022 si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 in tutta la città di Milano

Piano City Milano giunge alla sua undicesima edizione che si svolgerà in città il 20, 21 e 22 maggio 2022. Il festival considerato tra i più prestigiosi e attesi d'Italia, animerà diversi luoghi pubblici del capoluogo meneghino dal centro città fino alle periferie. Saranno oltre 216 i concerti organizzati a Milano per il weekend di Piano City Milano che vedranno la partecipazione di oltre 300 artisti del calibro di Francesca Michelin per un concerto di pre-apertura il 19 maggio in Piazza Liberty, Abdullah Ibrahim, che inaugurerà la manifestazione alla Galleria d’Arte Moderna, Carlos Cipa, Cesare Picco e molti altri ancora. Saranno inoltre più di 100 anche le location che ospiteranno gli eventi del festival diffuso, dalle più storiche come il GAM, Triennale Milano e la Rotonda della Besana fino alle più inedite come l'ex Macello e il campi di Vaiano Valle. Vediamo i principali luoghi dei concerti di Piano City Milano 2022.

I concerti di Piano City Milano

L'inaugurazione di Piano City Milano 2022 al GAM

Cuore di Piano City Milano sono da tradizione i giardini della Galleria D’Arte Moderna che ospiteranno il concerto di inaugurazione del festival con Abdullah Ibrahim, leggenda della musica jazz degli anni '70, venerdì 20 maggio alle ore 21.00. I concerti proseguiranno per tutto il weekend nei diversi palchi allestiti nella suggestiva e storica location del GAM che accoglie un programma unico per il pubblico di Piano City Milano.

Piano City Milano al GAM

Le sedi storiche di Piano City Milano 2022

Il festival di Piano City Milano è l'occasione per cittadini e turisti di sentir risuonare luoghi storici e importanti della città in un'atmosfera completamente nuova e affascinante. I pianoforti del festival saranno infatti posizionati in più di 100 location in tutti i quartieri di Milano, dal centro fino ai confini urbani.

Leggi anche Il meglio della Milano Design City 2020

I concerti all’alba alla Collina dei Ciliegi di Bicocca

Piano City invita il pubblico ad esplorare nuovi e vecchi quartieri della città, contesti unici e luoghi rappresentativi della città. Tra le sedi storiche del festival si annoverano, oltre i Giardini della GAM, il Volvo Studio Milano, la Rotonda della Besana, Triennale Milano, il Museo Teatrale alla Scala e l’Ippodromo Snai San Siro.

I concerti di Piano City Milano alla Rotonda della Besana

Le nuove location del festival di pianoforte a Milano

L'obiettivo di Piano City Milano è quello di far avvicinare il grande pubblico alla musica classica ma anche quello di far conoscere luoghi inediti della città e spazi di riqualificazione urbana come l'ex Macello comunale a sud del passante ferroviario di Porta Vittoria.

Piano City Milano 2022 all’ex Macello di Porta Vittoria

Quest'anno, accanto alle sedi storiche del festival, i concerti apriranno le porte di luoghi inediti per la musica come il parco del Campus Bocconi, l’ADI Design Museum, la Passeggiata Boris Pasternak alla Fondazione Feltrinelli, i campi di Vaiano Valle, nei parchi di Villa Finzi di Chiesa Rossa, al Parco delle Cave e al Parco Lambro.

Il Campus Bocconi partecipa a Piano City Milano 2022

Come partecipare a Piano City Milano

Piano City Milano è giunto alla sua undicesima edizione. La forza del festival è quello non solo di essere diffuso in tutta la città, dal centro alla periferia, ma anche di consentire a tutti di avvicinarsi alla musica in alcuni dei luoghi più suggestivi. Tutti i concerti, che si svolgeranno nell'arco di tutta la giornata il 20,21 e 22 maggio 2022, sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Solo alcuni eventi, considerando le dimensioni più contenute della sede, prevedono la prenotazione obbligatoria. È possibile consultare il programma completo del festival sul sito ufficiale Piano City Milano.