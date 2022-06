Da Milano a Bari, le più belle location d’Italia per i festival dell’estate 2022 Con l’estate tornano i festival musicali e gli artisti italiani e internazionali più importanti. Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, il programma di eventi e concerti è più ricco che mai in alcune delle location più suggestive d’Italia.

A cura di Clara Salzano

Il No Borders Music Festival

Estate è tempo di eventi all'aria aperta e concerti in luoghi scenografici in giro per l'Italia. Dopo due anni di blocco a causa della pandemia tornano i festival musicali, protagonisti dell'estate italiana, in alcuni dei luoghi più simbolici della penisola. C'è grande voglia di partecipazione, condivisione e divertimento all'aria aperta. Lo dimostrano già i concerti di questa primavera gremiti di persone di ogni età. Tornano i festival e tornano anche le line up di artisti internazionali che non vedevamo da un po'. Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, il programma di eventi e concerti estivi è più ricco che mai, molto vario e tanta tanta musica. Vediamo quali sono le location più suggestive per i festival d'estate.

Lost Festival

Fontanellato (Parma)

17 – 19 giugno 2022

Si parte dal Lost Festival che, anche se non si può ancora parlare d'estate, che farà ufficialmente il suo ingresso il 21 giugno, gode di una delle location più suggestive per un evento all'aria aperta. Si tratta infatti del festival di arte e musica elettronica che si svolge nel Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci dal 17 al 19 giugno 2022. Gli spazi del labirinto più grande del mondo, con i suoi sette ettari di parco e più di 200mila piante di bambù, saranno animati per un lungo weekend da 34 ore di musica. Live di musicisti italiani e internazionali, dj set, installazioni luminose e sperimentazioni digitali condurranno i partecipanti in un viaggio ai confini musicali, circondati dal verde o ai piedi della piramide al centro del dedalo. Tra gli artisti in programma nomi come Caterina Barbieri, John Glacier, Desire Marea, Eartheater, e molti altri ancora.

La piramide al centro del dedalo del Labirinto della Masone per il Lost Festival

Locus Festival

Locorotondo, Bari, Trani, Minervino Murge, Fasano, Mola di Bari

18 giugno – 4 settembre 2022

La Puglia d'estate diventa una delle regioni con la maggior concentrazione di festival di qualità in location mozzafiato. La sede storica del Locus Festival è Locorotondo, tra i borghi più belli d'Italia che con la sua pianta circolare ha ispirato il concept del festival. Immerso nella Valle d’Itria il Locus nel tempo si è ramificato in tutta la Puglia con una programmazione musicale che spazia dal pop al rap, dall'elettronica al cantautorato. Il programma inizia il 18 giugno al faro Borbonico nel porto di Bari e comprende artisti nazionali e internazionali di generi musicali differenti come Paolo Nutini, Caribou, Kings Of Convenience, Sons Of Kemet, Venerus e molti altri ancora.

Locorotondo per il Locus Festival

Rock In Roma

Roma

10 giugno – 11 settembre 2022

Il festival rock più famoso d'Italia torna nella Città Eterna per animare i palchi dell’Ippodromo delle Capannelle, dell’Auditorium Parco della Musica e del Circo Massimo con alcuni degli artisti nazionali e internazionali più seguiti e amati dal pubblico. L'edizione nel 2022 del Rock In Roma comprende una line up incedibile con nomi come Cigarettes After Sex, Skunk Anansie, Brunori Sas, Deep Purple e persino i Maneskin attesi il 9 luglio al Circo Massimo.

I Maneskin al Circo Massimo il 9 luglio per il Rock in Roma

Tener-a-mente

Gardone Riviera (BS)

25 giugno al 25 luglio 2022

Nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro del Vittoriale, a Gardone Riviera, torna il festival Tener-a-mente che porta la migliore musica sul Lago Maggiore. Tra gli artisti in programma ci sono Paolo Nutini, Manuel Agnelli, Jeff Beck e H.E.R., la cantautrice statunitense vincitrice di cinque Grammy Awards e un Premio Oscar, che si esibirà il 25 luglio.

Il festival Tener–a–mente all’Anfiteatro del Vittoriale

Terraforma

Bollate

1 – 3 luglio 2022

Il Terraforma è una vera istituzione tra i festival internazionale di sperimentazione artistica alle porte di Milano. Dal 2014 la location del festival è il giardino di Villa Arconati, vicino al capoluogo meneghino, dove grande attenzione viene sempre riservata alla ricerca musicale e all’impatto ambientale. Tra gli artisti attesi ci sono nomi come Debmaster, Nicola Ratti con MA, Autechre, Dj Nigga Fox, MC Yallah e molti altri.

I giardini di Villa Arconati sede del Terraforma

Kappa Futur Festival

Dove: Torino

1 – 3 luglio 2022

Sono più di settanta gli artisti che animeranno la magnifica location del Parco Dora di Torino per il Kappa FuturFestival, storico evento torinese che ogni anno accoglie migliaia di appassionati di musica elettronica da tutto il mondo. Al festival partecipano infatti i nomi più importanti della scena elettronica internazionale. Quest'anno sono attesi nel capoluogo piemontese artisti come Craig Richards, Ricardo Villalobos, Helena Hauff, Monika Kruse, Honey Dijon e Bedouin.

Il Parco Dora di Torino location del Kappa Futur Festival

No Borders Music Festival

Comprensorio montano del Tarvisiano

23 luglio – 13 agosto 2022

Il No Borders Music Festival è l'evento promosso dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo per far conoscere ai visitatori italiani e stranieri alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano. Giunto alla sua 27esima edizione, il festival è diventato una delle manifestazioni artistiche più seguite in Italia per gli amanti della musica e della natura. La sostenibilità ambientale è infatti alla base del No Borders Music Festival, che è stato tra i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta, in armonia assoluta con la qualità musicale. Si parte il 23 luglio con il concerto di Tommaso Paradiso ai Laghi di Fusine per finire il 13 agosto con il concerto alla Luna di Alessandro Mannarino presso il Rifugio Gilberti a Sella Nevea.

Uni dei concerti delle scorse edizioni del No Borders Music Festival

Ortigia Sound System

Ortigia

27 – 31 luglio 2022

L'Ortigia Sound System è ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della musica, del mare e dei tramonti siciliani. Il festival si svolge tra le vie dell’isola di Ortigia, a Siracusa, spaziando dalla techno al pop fino al folk in alcune delle location più suggestive dell'estate siciliana. Tra gli artisti in programma quest'anno ci sono Call Super b2b Shanti Celeste, Hunee, Yu Su e tanti altri.

L’Ortigia Sound System sull’isola di Ortigia in Sicilia

Polifonic

Valle d’Itria

28 – 31 luglio 2022

Spiagge paradisiache e storiche masserie sono le location preferite del Polifonic, il festival pugliese che torna ad animare le estati del meridione con alcuni dei nomi più importanti del dancefloor come Âme, Motor City Drum Ensemble, Eternal Love attesi sulla spiaggia di Cala Maka a Torre Canne e alla Masseria Capece in piena Valle d'Itria.

Il Polifonic in Valle d’Itria

Viva Festival

Valle d’Itria

4 – 7 agosto 2022

L'estate pugliese è ricca di eventi organizzati in tutta la regione e uno dei territori più affascinanti del Sud Italia si conferma la Valle d’Itria dove si svolge il VIVA Festival che accoglie i propri ospiti in scenari mozzafiato come la Masseria Grofoleo a Locorotondo e la spiaggia di Cala Masciola. Il festival, con le sue location e la line up con nomi come Floating Points, Hunee, Jon Hopkins e Moderat, è famoso per la sua identità unica.

Sumdayz Festival

Roma

10-11 settembre 2022

Sumdayz è un nuovo festival di musica elettronica destinato a rivoluzionare il panorama del clubbing in Italia. Il 10 e 11 settembre 2022 artisti come Apollonia, tINI, Raresh, Giammarco Orsini, Jeremy Underground, e molti altri, animeranno i suggestivi spazi delle vecchie cartiere di CityLab 971 a Roma con tanta musica di qualità.