Cube One, la casa portatile che costa quanto un’automobile

A cura di Clara Salzano

La Cube One

La richiesta di case piccole e mobili, che assecondino tutte le esigenze di spostamento, è sempre più frequente, che si tratti di giovani single o famiglie avventurose. Da qui nasce l'idea di Nestron per una mini casa portatile dal design moderno e confortevole. Si chiama Cube One ed è perfetta in qualsiasi tipo di contesto, dall'ambiente urbano a quello da spiaggia. Soprattutto per il prezzo: meno di 30.000 euro, quanto una buona auotomobile.

La Cube One in spiaggia

Cube One è la casa portatile che si adatta a tutte le esigenze e per tutte le tasche. Ha interni flessibili e unici. Misura appena 14 metri quadrati ma ha tutto il necessario per vivere in città come fuori. L'originale abitazione mobile è caratterizzata da una scocca in acciaio zincato e arredi integrati.

Un interno di Cube One

Il prezzo di 30.000 dollari (circa 26.000 euro) vale per la versione base di Cube One. La casa portatile ha una piccola cucina con un bancone bar dove mangiare. Nello stesso spazio abitativo trova collocazione il salotto con divanetto, la camera da letto matrimoniale con area guardaroba e un bagno con servizi igienici e lavanderia. Il Cube One è costruito per resistere a qualsiasi condizione meteorologica. La casa è progettata per essere realizzata con materiali riciclabili e a basse emissioni.

La cucina di Cube One

Il Cube One di Nestron è una struttura off grid pensata per essere autosufficiente. Non ha bisogno di fondamenta e può essere trasportata ovunque si desidera e collegata alle utenze. Di redente l'azienda con sede a Singapore ha lanciato la versione Cube Two pensata per ospitare una piccola famiglia con due camere da lettoin uno spazio sempre ridotto di circa 23 metri quadrati. Ogni servizio aggiuntivo, come l'energia solare o un bagno di compostaggio, è da aggiungere al prezzo base di circa 26.000 euro.