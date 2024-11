video suggerito

Cosa sono le Harmony Residences, le case di design che non hanno spigoli Si chiamano Harmony Residences e sono dei complessi residenziali di lusso nel cuore di Dubai, la loro particolarità? Sono stati progettati per non avere spigoli, così da convivere armonicamente con l'ambiente circostante.

A cura di Valeria Paglionico

Avreste mai pensato di poter ammirare un palazzo di design in cui si fondono senso estetico, spirito cosmopolita e architettura d'avanguardia? Da oggi un progetto simile non sembra più essere solo un'utopia: Natuzzi Italia, marchio di design leader del settore, ha collaborato con la società immobiliare di Dubai Peace Homes per realizzare il primo complesso residenziale di lusso costruito completamente "senza spigoli". Ecco com'è nato il progetto e perché è destinato a rivoluzionare il mondo del design.

Dove si trovano le Harmony Residences

Natuzzi Italia e Peace Homes hanno collaborato per dare vita alle Natuzzi Harmony Residences, il primo progetto residenziale di design capace di mixare la cultura araba e quella mediterranea. Si tratta di complesso abitativo costruito su una delle Dubai Island: si estende su oltre 10.000 mq, si sviluppa su 9 piani e conta 50 appartamenti, tutti extra lussuosi ideati a "quattro mani" da un team di architetti e interior designer d'avanguardia.

Il motivo per cui queste costruzioni sono uniche nel loro genere? La struttura esterna non ha spigoli, le forme sinuose disegnano, creano e avvolgono, diventando il simbolo di un'architettura moderna e armonica che riesce a integrarsi alla perfezione con l'ambiente circostante.

Le case di lusso diventano made to measure

Se all'esterno le Harmony Residences celebrano le forme organiche, all'interno sono curate nei minimi dettagli e celebrano il concetto di quiete luxury. Tutte le case sono state concepite per essere personalizzabili sia negli interiors che nella disposizione degli spazi, l'obiettivo?

Rendere un semplice appartamento "made to measure" proprio come un abito, così che riesca a riflettere i gusti e le sensibilità delle persone che lo vivono quotidianamente. A renderle iconiche sono le ampie vetrate a tutta altezza, essenziali per far entrare la luce naturale negli spazi interni ma esaltando allo stesso tempo le forme esterne prive di spigoli. Nella struttura non mancano ulteriori servizi d'alta gamma, dalle piscine alla palestra, fino ad arrivare al centro benessere, allo spazio dedicato ai bambini e alla sala cinema. Insomma, le abitazioni sono state trasformate in luoghi di comfort e di benessere, nonché nel simbolo della convivialità e dell'armonia.

