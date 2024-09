video suggerito

Dove si trova la vecchia stalla trasformata in una casa di design Avreste mai pensato di vedere una vecchia stalla per cavalli trasformarsi in una casa di design? È quanto accaduto nella provincia di Barcellona: ecco tutti i dettagli del progetto.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dell'architettura e dell'interior design stanno facendo dei passi da gigante da qualche decennio a questa parte e non sorprende che siano moltissimi gli esperti del settore che riescono a trasformare in modo drastico le location a loro affidate, rendendole veri e propri "paradisi" per gli amanti del lusso. Le ristrutturazioni più richieste non possono che essere quelle delle abitazioni, tanto che non viene più considerato insolito affidarsi a un architetto o a un designer per rivoluzionare completamente gli ambienti interni di un appartamento. È proprio quanto accaduto a questa vecchia stalla per cavalli da 65 mq, diventata ormai una casa opera d'arte: ecco dove si trova questo "gioiellino" e chi ha dato vita al progetto.

Il progetto della stalla diventata una casa di design

La stalla per cavalli trasformata in una casa suggestiva e di lusso si trova a Manresa, un paesino in provincia di Barcellona, per la precisione al piano terra di una casa colonica in centro. Si tratta di uno spazio da 65 mq che fino a qualche tempo fa era un'architettura tradizionale e rurale ma che ad oggi è un'adorabile depandance dai riferimenti country.

A curare il progetto di ristrutturazione è stata Mireia Torruella, interior designer e fondatrice dello studio Júlia Brunet, il cui obiettivo era dare vita a uno spazio che mantenesse il suo rapporto con la tradizione ma che allo stesso tempo fosse sostenibile e dal design moderno. “La stalla era in uno stato fatiscente e priva di elementi riutilizzabili. Quindi abbiamo dovuto praticamente ricominciare da zero per darle una nuova vita. I muri in pietra sono l'unica testimonianza del passato che è rimasta intatta, anche se l'aspetto di oggi è pieno di riferimenti alla sua essenza rurale”, ha spiegato la designer.

Come far convivere presente e passato in una casa

La casa country nata dalla vecchie stalla è composta da una zona giorno con soggiorno, cucina, camino e sala da pranzo: i pavimenti sono in cemento lucidato, i soffitti hanno le travi, mentre le pareti originali in pietra si alternano a delle pareti grezze dipinte di bianco.

La camera da letto, invece, è contraddistinta da soffitti a volta in mattoni e da un sistema di illuminazione indiretta che crea un effetto molto suggestivo.

All'interno dell'abitazione ogni dettaglio nasconde un mood rustico e country che rimanda al suo passato ma, allo stesso tempo, non mancano i dettagli dal design iper moderno. Insomma, l'abitazione è un vero e proprio gioiello di design in cui passato e presente riescono a convivere perfettamente.