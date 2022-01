Cosa ci fa un campo da tennis galleggiante sulla Grande Barriera Corallina australiana In occasione dell’Australian Open di tennis, Adidas ha creato un gigantesco campo da tennis galleggiante in plastica riciclata al largo della Grande Barriera Corallina australiana.

A cura di Clara Salzano

Il campo da tennis galleggiante di Adidas sulla Grande Barriera Corallina australiana

Ian Thorpe, Jess Fox, Nathan Cleary e Steph Claire Smith hanno giocato una partita di tennis unica che passerà nella storia. I quattro sportivi si sono uniti per sensibilizzare sulla conservazione della Grande Barriera Corallina australiana giocando su un gigantesco campo da tennis galleggiante al largo della costa del nord-est dell'Australia. Il progetto è stato lanciato da Adidas in collaborazione con l'organizzazione ambientalista Parley Ocean Plastic che ha fornito la plastica riciclata per realizzare l'originale campo da tennis.

Ian Thorpe, Jess Fox, Nathan Cleary e Steph Claire Smith giocano sul campo da tennis galleggiante in Australia

Il campo da tennis galleggiante di Adidas è stato realizzato in occasione degli Australian Open che si giocano a Melbourne dal 17 al 30 gennaio 2022. L'originale struttura sostenibile di dimensioni è stata posizionata nel mezzo della Grande Barriera Corallina ed è realizzata interamente in plastica riciclata per sensibilizzare sul grave problema dei troppi rifiuti negli oceani.

Ian Thorpe, Jess Fox, Nathan Cleary e Steph Claire Smith sul campo da tennis sostenibile di Adidas

Il progetto è stato l'occasione per lanciare la nuova collezione da tennis di Adidas in collaborazione con Parley Ocean Plastic fatta proprio con la plastica riciclata. Adidas ha dichiarato infatti di impegnarsi a utilizzare materiale riciclato per il 90% delle sue linee entro il 2025.

Il campo da tennis galleggiante è stato realizzato in occasione degli Australian Open

La Grande Barriera Corallina è il più grande sistema di barriera corallina del mondo, che abbraccia la costa del Queensland nell'Australia nord-orientale. Negli ultimi anni l'Australia e la sua barriera corallina hanno subito le conseguenze dei cambiamenti climatici. Così Adidas ha realizzato il campo da tennis galleggiante per attirare l'attenzione sull'emergenza dell'inquinamento degli oceani. Per il progetto il marchio di abbigliamento sportivo ha sfruttato la più grande chiatta del Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA). Il campo da tennis sostenibile una volta dismesso sarà donato ad una scuola locale e la chiatta tornerà a viaggiare regolarmente attraverso la Grande Barriera Corallina per importanti progetti di costruzione marina e immersioni ambientali.