Com’è fatta la cameretta di Chanel Totti con letto maxi e specchio da camerino Chanel Totti inizia ad essere un profilo piuttosto seguito sui social dove condivide spesso immagini e video dalla sua camera da letto.

A cura di Clara Salzano

Chanel Totti nella sua cameretta

Cresce Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La giovane ragazza, di appena 15 anni, inizia ad essere un profilo già piuttosto seguito sui social dove condivide spesso immagini e video della sua quotidianità. Mentre i genitori sono alla prese con la separazione e Totti ha preso casa con la sua nuova compagna Noemi Bocchi, Chanel Totti è rimasta nella villa dove è cresciuta a Roma, con mamma Ilary. Vediamo com'è fatta la sua camera da letto.

Chanel Totti in casa

Chanel Totti, come la madre Ilary Blasi, è appassionata di moda e sono numerose le foto che cattura allo specchio della sua camera da letto a Roma. La figlia dell'ex calciatore è rimasta a vivere nella casa con piscina, giardino e campo da calcio nel quartiere Eur di Roma. La villa romana dove vivevano assieme Ilary Blasi e Francesco Totti con i figli, prima della separazione, sin sviluppa su due livelli e qui Chanel Totti ha una stanza tutta per sé.

La camera da letto di Chanel Totti è una grande stanza con letto matrimoniale e parquet chiaro per pavimento. Gli arredi sono nelle tonalità del grigio con una grande testiera del letto che decora la parete di fondo della camera, diverse mensole e un grande armadio laterale.

Chanel Totti in cameretta

Sono numerosi gli specchi nella camera da letto di Chanel Totti che spesso si fotografa e svela dettagli dei suoi look di tendenza che testimoniano la sua passione per la moda. Tra gli specchi della cameretta spicca un elemento che ricorda quello dei camerini delle star con tante lampadine tutte intorno ideali per truccarsi al meglio.

Chanel Totti in casa

Dalle immagini condivise sui social da Chanel Totti è stato possibile notare anche alcuni dettagli della loro casa all'Eur di Roma come i pavimenti a listoni chari, gli alti soffitti della casa e l'arredamento moderno.

Arredi dalle linee arrotondate e tappetti maculati completano il design della casa dove vive Chanel Totti e in cui dimostra di amare la sua camera da letto moderna.