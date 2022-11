Ci può salire sopra un Suv, il tender pensato per far sbarcare le auto dallo yacht Roam Landing Craft è il primo tender che trasportare anche un Suv offrendo molti più vantaggi dei tender tradizionali.

A cura di Clara Salzano

Landing Craft di Roam

Chi possiede un super yacht, si sa, può avere i più strani desideri come avere a bordo una cascata, un cinema o anche il proprio Suv preferito. Se l'elicottero richiede il proprio eliporto a bordo, portare un automobile sullo yacht può essere un po' più complicato e rischioso per il bene di lusso. E una volta giunto a bordo può essere ancora più difficile dar sbarcare il Suv dall'imbarcazione a terra a meno che lo yacht non si trovi in un porto molto attrezzato. Così l'azienda Roam ha creato un tender in grado di trasportare anche un Suv. Si chiama Landing Craft e offre agli armatori una serie di vantaggi che non sono compresi dai tradizionali tender per yacht.

Il Suv a bordo del tender

Il Roam Landing Craft è una nave utilitaria da 8,5 metri progettata specificamente per ospitare un'automobile di grandi dimensioni. Il tender è appositamente pensato per rendere l'accesso veicolare a bordo facile e lo sbarco veloce e sicuro.

Il ponte del tender

Nonostante sia un'imbarcazione utilitaria, il Roam Landing Craft, prodotto da Roam e disegnato dallo studio di architettura Argo Navis, ha un ponte così ampio che può essere utilizzato in modi differenti. Il tender può infatti trasportare non solo automobili di grandi dimensioni ma anche persone, attrezzature, rifiuti, può essere una piattaforma da cui tuffarsi o una terrazza sul mare per un pranzo all'aria aperta. Il tender è realizzato in alluminio e sono su ordinazione. È caratterizzato da un pescaggio poco profondo di soli 60 centimetri e da un doppio scafo che consentono di poter raggiungere terra per carico e scarico anche in punti difficili. Il Roam Landing Craft conferma un design dalla grande praticità che ha spazio a bordo per sei passeggeri e due membri dell'equipaggio.