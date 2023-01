Lo yacht a idrogeno che può volare sull’acqua Lo studio di design italiano Lazzarini ha ideato Plectrum, il superyacht a idrogeno progettato per essere il più veloce della sua categoria.

A cura di Clara Salzano

Lo yacht Plectrum

Plectrum è il nuovo yacht progettato dallo studio di design Lazzarini, misura 74 metri e promette di essere il più veloce della sua categoria. Alimentato da un esclusivo sistema di foiling, il nuovo veicolo acquatico si ispira alle barche a vela dell'America's Cup di Prada per il 2023 ma Plectrum riesce a sollevarsi dall'acqua non per la spinta del vento bensì grazie a tre motori alimentati a idrogeno, da 5000 CV ciascuno, che permettono allo yacht di accelerare in lontananza fino a 75 nodi.

Plectrum mentre si solleva dall’acqua

Il superyacht di Lazzarini ha una larghezza variabile in base alle esigenze che può essere di 15 metri con la lamina chiusa quando Plectrum è ancorato o ormeggiato e 20 metri con la lamina aperta mentre lo yacht naviga ad alta velocità. L'imbarcazione utilizza in navigazione un sistema simile a quello degli aliscafi ma la diversa configurazione possibile consente viaggi in mare più veloci.

Il design di Plectrum

Plectrum è progettato per essere costruito con materiali compositi in fibra di carbonio a secco in modo da risultare superleggero. Il design comprende un corpo principale che si sviluppa su quattro livelli con sei cabine per gli ospiti e una suite armatoriale. Lo yacht comprende anche un garage centrale per due tender privati e uno posteriore dove stivare l'automobile e altri veicoli acquatici. L'imbarcazione offre inoltre la possibilità a bordo di una piscina panoramica e di un eliporto a prua.

Plectrum in movimento

Il superyacht quando è in movimento sembra volare sull'acqua. Plectrum al momento è ancora solo un progetto ma il lancio è previsto entro il 2025.