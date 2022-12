A Milano si può salire su un’autentica cabinovia di Courmayeur: ecco dove Nel centro di Milano c’è un piccolo angolo di Courmayeur dove fare un autentico après-ski come sulle piste da sci.

A cura di Clara Salzano

L’Après–Ski 2022 al Four Seasons Hotel

A Milano è possibile trovare un piccolo angolo di Courmayeur e fare un originale après-ski come in storica cabinovia. Tutti possono immergersi in un'atmosfera tipicamente invernale tra alberi innevati, sci vintage, plaid e tè caldi anche se non si vede il Monte Bianco e le altre vette d’Italia. L’autentica cabinovia del 1947 si trova infatti al Four Seasons ed è stata portata qui direttamente dall’impianto sul Monte Bianco per trasformare l'albergo in un originale locale sulle piste da sci.

Il nuovo locale sulle piste a Milano

Un soffitto di luci bianche accoglie i visitatori del Four Seasons a Milano in un ambiente che ricorda la località di Courmayeur dove è iniziata la nuova stagione invernale. L'hotel di lusso è stato trasformato dal 1° dicembre in un tipico locale sulle piste da sci dove il Direttore Creativo Vincenzo Dascanio ha ricreato l’atmosfera unica che si respira ai piedi del Monte Bianco. L'intervento è l'occasione per raccontare le attività e le proposte food e wellnes che si potranno vivere nella stagione ormai alle porte a Courmayeur.

Courmayeur

Il Four Seasons si è trasformato in un locale sulle piste, tra sci, plaid, una cabinovia storica originale e cocktail esclusivi: la località di Courmayeur, Courmayeur Mont Blanc Funivie e Skyway Monte Bianco hanno raccontato la stagione alle porte facendo tappa nell’iconico hotel di Milano. L’occasione per scoprire cosa ci attende nei prossimi mesi tra esperienze top di gamma, immersioni nella natura, proposte food e wellness.

Gli impianti di Courmayeur

Il progetto all'interno del Four Seasons, nel cuore del quadrilatero della moda, è stato realizzato da Courmayeur Mont Blanc, Skyway Monte Bianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie per celebrare il primo inverno di Courmayeur come Territorio di Eccellenza della Fondazione Altagamma. Mentre nella località di montagna si inaugura la stagione invernale con l'apertura degli impianti, gli ospiti del Four Seasons potranno provare nel giardino dell'albergo l’esperienza esclusiva dell’Après-ski fino al 20 gennaio 2023.