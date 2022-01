Casa a 1 euro se ti trasferisci in Sicilia: Airbnb cerca candidati Airbnb offre la possibilità di trasferirsi a Sambuca di Sicilia gratuitamente per un anno in una storica ‘casa del borgo, ristrutturata e trasformata in un’abitazione di design. Scopriamo l’iniziativa.

A cura di Clara Salzano

Casa a 1 euro a Sambuca_ph Claudia Zalla

Poter avere una casa pagando solo 1 euro è probabilmente il sogno di tutti. Airbnb lo rende realtà a Sambuca di Sicilia dove offre la possibilità ad un candidato ideale di trasferirsi gratuitamente in una storica ‘Casa a 1 euro’, ristrutturata e trasformata in un’abitazione di design in cui tutti vorremmo vivere. Per candidarsi all'iniziativa si ha tempo fino al 18 febbraio 2022 sul sito dedicato di Airbnb.

Sambuca di Sicilia_ph Cladia Zalla

Come avere una ‘Casa a 1 euro’

‘Casa a 1 euro’ è un'iniziativa di grande successo lanciata qualche tempo fa da alcuni comuni italiano per ripopolare borghi disabitati della nostra penisola ma pieni di fascino ancora e desiderio di riscatto. Airbnb ha aderito al progetto dando la possibilità a una persona, insieme alla famiglia o una persona a propria scelta, di trasferirsi gratuitamente a Sambuca di Sicilia per diventare host di una ‘Casa a 1 Euro’. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere in questo modo un turismo più consapevole e valorizzare il patrimonio culturale dell’Italia rurale nel mondo. Chi avrà accesso alla casa potrà beneficiare dei proventi di una stanza in affitto nell'abitazione stessa su Airbnb.

La casa a 1 euro a Sambuca di Sicilia _ ph Claudia Zalla

L'idea di ospitare un candidato ideale per un anno gratuitamente in Sicilia è nata dalla nuova tendenza emersa di una vita più flessibile grazie allo smart working che permette di vivere ovunque nel mondo. La persona scelta potrà trasferirsi in una storica casa nel centro storico del pittoresco borgo di Sambuca completamente ristrutturata per l'occasione dallo Studio Didea. Il soggiorno avrà durata di un anno a partire dal 30 giugno 2022. L'iniziativa ha trovato anche il supporto del Sindaco di Sambuca di Sicilia, Leonardo Ciaccio: "La bellezza di questo progetto sta nel fatto che offre una nuova vita non solo ad una casa un tempo abbandonata nel cuore del nostro borgo, ma anche alla persona che vi si trasferirà. Siamo alla ricerca di qualcuno che abbia voglia di immergersi nel contesto locale e vivere tutti i momenti importanti della comunità, dalla vendemmia alla raccolta delle olive”.

La camera da letto nella Casa a 1 euro di Sicilia

Com'è fatta la Casa a 1 euro di Airbnb

Il progetto architettonico di ristrutturazione della storia casa di Sambuca di Sicilia è stato curato dallo Studio Didea. L'abitazione era una storica dimora abbandonata a pochi passi dal belvedere di Sambuca che oggi è diventata un’elegante abitazione di design.

La cucina della casa_phClaudiaZalla

La casa si sviluppa su tre livelli: al piano terra si trova un piccolo salotto e la camera da letto padronale con bagno; il soggiorno della casa, la cucina e lo studio si trovano al primo piano dove ci sono anche due bagni e un ulteriore camera da letto su soppalco; all'ultimo livello trova spazio un'ampia zona living con divano letto da adibire a stanza degli ospiti. La stanza che verrà messa in affitto su Airbnb dall'host candidato è a discrezione dell'host stesso.

Lo studio con vista panoramica_phClaudiaZalla

La casa mantiene tutte le caratteristiche della preesistenza come la muratura portante e i soffitti voltati. Gli elementi di design contemporanei si inseriscono perfettamente nell'immobile storico che viene così sfruttato perfettamente nella sua volumetria valorizzando la struttura. Ad eccezione della camera padronale e della cucina con stanze dedicate, gli altri sono spazi flessibili.

Il salotto della casa di Airbnb_phClaudiaZalla

Sambuca, il ‘Borgo dei Borghi’

L'iniziativa Casa a 1 euro promossa da Airbnb ha valore non solo per le qualità del progetto architettonico che ha reso uno storico edificio in un'abitazione di design ma anche perché il borgo sicilano di Sambuca è un pittoresco comune italiani, eletto ‘Borgo dei Borghi’ nel 2016, e caratterizzato da culture e stili architettonici differenti.

Il paesaggio attorno a Sambuca

Vivono appena 6.000 abitanti a Sambuca di Sicilia e negli anni si è registrato un progressivo spopolamento. Vendere case ad 1 euro nel borgo si spera incoraggerà gli investimenti internazionali e promuoverà il fascino del luogo nel mondo.