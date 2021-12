Harry e Meghan cambiano casa? Tra le candidate c’è una villa da trenta milioni in stile Versailles Più che una villa è un vero e proprio castello, arredato con marmi d’importazione e legni pregiati: una scelta che non farà rimpiangere Buckingham Palace.

A cura di Beatrice Manca

foto dal sito: Berkshire Hathaway HomeServices California Properties

Meghan Markle e il principe Harry nel 2021 hanno allargato la famiglia: quest'estate è nata la piccola Lilibet Diana e i Sussex hanno finalmente mostrato la famiglia al completo nella cartolina di Natale. Ora che la famiglia è cresciuta, la coppia potrebbe pensare di traslocare in una delle tante ville immerse nel verde di Montecito, a Santa Barbara in California. I royal correspondent scommettono all'unisono su una tenuta molto vicina alla loro proprietà che di recente è stata messa in vendita: una villa così imponente e lussuosa da essere ribattezzata la "Versailles della California".

La lussuosa villa in stile Versailles di Montecito

Harry e Meghan non hanno certo problemi di spazio: abitano in una lussuosa casa da 13 milioni di euro a Montecito, in California, con un ampio giardino e un orto in cui i bambini amano giocare. Però ora potrebbero essere tentati da una principesca dimora appena messa sul mercato: cinque camere da letto, dieci bagni, una piscina, un caveau e una cantina che può ospitare 200 bottiglie di vino. Più che una villa è un vero e proprio castello arredato con marmi d'importazione, legni pregiati, archi e intarsi che non faranno certo rimpiangere Buckingham Palace. Questa dimora di lusso è gestita dall'agenzia immobiliare Berkshire Hathaway, che condivide alcuni dettagli.

La Versailles californiana

Ciò che fa la differenza sono i dettagli di lusso della casa, arredata come un castello. La cucina per esempio è in marmo francese e il bagno comprende una jacuzzi che si affaccia sul giardino, rifiniture dorate e lampadari d'epoca. Il salotto ha un'ampia vista sul giardino con fontana e roseto, oltre che un caminetto e un lussuoso parquet. All'interno si trovano tre ascensori che conducono alla biblioteca e alla cantina, oltre che una stanza blindata. L'agenzia garantisce una splendida vista sull'oceano e il massimo livello di privacy possibile, una scelta perfetta per la royal couple. Prezzo di listino: 29 milioni di dollari, circa 26 milioni di euro. Harry e Meghan sentiranno abbastanza nostalgia del Palazzo da comprarla?