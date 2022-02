Meghan Markle con Harry ai NAACP Image Awards 2022: è una diva in blu e col maxi spacco Meghan Markle ha partecipato ai NAACP Image Awards 2022 insieme al principe Harry, ha ricevuto un ambio riconoscimento grazie al suo impegno con la fondazione Archewell. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, incantando tutti con il suo abito da diva in blu e celeste.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha rivoluzionato la sua vita da quando si è trasferita in America con la famiglia: ha detto addio ai Royals, ai privilegi, ai titoli, allontanandosi dai riflettori e riconquistando così la sua libertà. Nonostante l'ossessiva ricerca di privacy, di tanto in tanto si concede qualche apparizione pubblica. A differenza del passato, però, non è costretta a rispettare le rigide regole del protocollo reale. Nelle ultime ore, ad esempio, ha preso parte ai NAACP Image Awards in compagnia del marito Harry e per l'occasione si è trasformata in una vera e propria diva con maxi spacco e scollatura monospalla.

L'abito su misura di Meghan Markle

Nel weekend si sono tenuti al Pasadena Civic Auditorium i NAACP Image Awards 2022, la cerimonia che ogni anno premia coloro che si sono distinti per il loro impegno per i diritti umani e di pubblico servizio. Tra gli ospiti c'erano anche Meghan Markle e il principe Harry, che hanno ricevuto il President’s Award grazie alla loro fondazione Archewell. Sono saliti sul palco a ritirare l'ambito riconoscimento, incantando tutti con la loro dolcezza e la loro bellezza. Se da un lato l'erede al trono britannico ha puntato sul classico smoking nero, la Duchessa ha incantato col suo stile glamour e sofisticato. Ha indossato un abito su misura firmato Christopher John Rogers, un modello blu cobalto e celeste con la scollatura monospalla e una sinuosa gonna lunga fino alle caviglie ma con un audace spacco laterale. Qual è il suo prezzo? Secondo le stime, dovrebbe valere intorno alle 2.000 sterline (oltre 2.300 euro).

I sandali Aquazzura

L'omaggio a Lady Diana nascosto nel look

Nel look di Meghan Markle non sono mancati gli accessori preziosi e scintillanti. La moglie di Harry ha completato l'outfit da serata di gala con un paio di sandali Aquazurra, per la precisione i Celeste 105 con tacco a spillo e cristalli sulla punta (prezzo 1.050 euro). Ha tenuto i capelli sciolti e ondulati tirati su un unico lato, rivelando così degli orecchini d'oro molto appariscenti di Alexis Bittar. Ai polsi, invece, ha sfoggiato due bracciali Cartier: oltre all'iconico Love Bracelet in oro giallo ha indossato anche un bracciale rigido tempestato di diamanti, un modello ereditato dalla principessa Diana che in passato aveva già portato durante il tour reale in Australia. Insomma, la Duchessa è una vera e propria diva: ora che non si sente costretta tra le rigide regole del protocollo reale, riesce a esprimere al massimo la sua passione per la moda.