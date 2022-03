1 milione di euro per una casa su una nave da crociera: il regalo di una coppia alle figlie per girare il mondo Una coppia di Los Angeles ha speso 1 milione di sterline per comprare un appartamento su una nave da crociera alle loro figlie in modo che potessero vedere il mondo.

A cura di Clara Salzano

Prime immagini di Storylines Narrative, la prima nave da crociera residenziale al mondo

Per molte persone girare il mondo su una nave è il sogno della vita ma per alcune viaggiare all'infinito circumnavigando il globo può essere realtà. Lo è sicuramente per le figlie di

Beth e Mark Hunter che hanno speso circa 1 milione di sterline per comprare un appartamento su una nave da crociera in modo che possano vedere il mondo. La casa si trova a bordo di Storylines Narrative, la prima nave da crociera residenziale al mondo che permette ai propri residenti di girare il Pianeta.

Com'è fatto un appartamento su Storylines Narrative

La casa che Beth e Mark Hunter hanno comprato per le proprie figlie a bordo della nave da crociera Storylines Narrative è un appartamento con due camere da letto e due bagni oltre tutti i servizi che la nave offre come piscina, cinema, bar e molto altro ancora. Storylines Narrative è la nuova frontiera dei viaggi in barca perché consente di godere della libertà di muoversi in acqua senza tutte le costrizioni che impone la manutenzione di una barca privata.

La prima nave da crociera residenziale al mondo

La nave da crociera Storylines Narrative, la prima ad uso residenziale al mondo, prevede di circumnavigare il globo ogni 1.000 giorni, fermandosi in ogni porto per un certo numero di notti. A bordo i residenti potranno godere di tutti i comfort della nave da crociera come ristoranti, spa, palestra; non dovranno acquistare generi alimentari, cucinare, pulire o fare il bucato come su una barca privata. Il costo per una casa a bordo varia dall'affitto di 300.000 sterline da 12 o 24 anni fino a 8 milioni di sterline per chi decide di acquistare.

La prima nave da crociera residenziale al mondo

Storylines Narrative è in fase di costruzione in Croazia e verrà completata nel 2024. Quando sarà finita le figlie di Beth e Mark Hunter avranno 12 e 14 anni. Insieme al loro appartamento con cui girare il mondo ci sono anche altre 546 residenze completamente arredate disponibili per l'acquisto. Storylines Narrative permette di vivere, lavorare e giocare mentre si esplora il mondo. Le case vanno da una a quattro camere da letto, che vanno da 20 a 200 metri quadrati. Le case sono dotate di balcone e il loro prezzo è compreso tra 1 milione e 8 milioni di euro per l'acquisto. Ci sono sono anche un certo numero di appartamenti disponibili per un affitto di uno o due anni.

La MV Narrative è lunga 225 metri e larga 30 metri. A bordo c'è spazio, oltre che per le 547 residenze, anche per tre piscine con solarium, una pista da corsa all'aperto, una palestra, uno studio di yoga, simulatori di golf, una clinica medica, un'area per gli animali domestici, venti ristoranti e bar, un suo microbirrificio e un giardino con pannelli solari che fornirà ai ristoranti ingredienti freschi tutti i giorni. A bordo c'è anche una biblioteca, un porto turistico con accesso per moto d'acqua, un cinema, uno studio d'arte e una pista da bowling. La nave funzionerà a gas liquido, che è più ecologico dei combustibili convenzionali, per un futuro sostenibile a bordo.