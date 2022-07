40.000 alberi e piante a 28 metri di altezza: dove si trova il più grande giardino pensile d’Europa Quella che era una pista di prova per le vetture Fiat, fonte di inquinamento e inaccessibile al pubblico, oggi diventa il più grande giardino pensile d’Europa aperto a tutti.

A cura di Clara Salzano

Il giardino pensile sulla pista del Lingotto a Torino

Sul tetto del Lingotto di Torino, un tempo luogo inaccessibile al pubblico dove si provavano le nuove vetture Fiat, oggi sorge il più grande giardino pensile d'Europa. La natura sta bonificando un luogo da tempo abbandonato e fonte di inquinamenti per antonomasia creando un luogo aperto a tutti dove si può passeggiare, riunirsi, rilassarsi e da cui si gode di una vista mozzafiato su Torino e le vicine Alpi.

Pista 500 offre una vista su Torino mozzafiato

Una piccola rivoluzione verde è in atto a Torino: il tetto del vecchio stabilimento Fiat, un tempo pista di prova per le vetture Fiat, è stato trasformato in un'oasi sostenibile. Lì dove c'era l'anello chilometrico con le due iconiche curve paraboliche per le automobili oggi sorgono quasi 40mila alberelli, arbusti e piante erbacee. Il nuovo spazio pubblico per i residenti e i visitatori si chiama Pista 500, in ricordo della storica pista, ed è un grande giardino lineare, il più grande d'Europa.

6.000 metri quadrati di alberelli, arbusti e piante erbacee sulla pista del Lingotto di Torino

La Pista 500 si estende per 27.000 metri quadrati. "Un elemento di archeologia industriale diventa fucina di sostenibilità e inclusione", con queste parole l’architetto Benedetto Camerana, che ha disegnato il giardino in collaborazione con lo Studio Giardino segreto per la parte botanica, commenta il progetto. Sulla Pista il verde è suddiviso in isole naturali per oltre 6.000 metri quadrati di vegetazione lussureggiante e fiori selvatici che creano variazioni di colori naturalistici meravigliosi.

La Pista 500 con i 6.000 metri quadrati di piante e fiori

A 28 metri di altezza il giardino apre una nuova strada all’archeologia industriale. L'antica pista del Lingotto sarà inoltre percorribile da veicoli a propulsione elettrica, biciclette e monopattini. "Tutto questo – ha dichiarato Olivier François, CEO FIAT e CMO Stellantis – mette in evidenza il fatto che il nostro obiettivo non è solo promuovere le auto: il nostro nuovo corso prevede anche cura e attenzione per il clima, la comunità, la cultura”.