Pedalare tra le cime degli alberi: dove si trova la nuova pista ciclabile sopraelevata d’Italia L’architetto Carlo Ratti ha ideato una nuova pista sopraelevata in Italia che userà circa mille alberi come sostengo di un percorso che permetterà di spostarsi nella natura a 6 metri di altezza.

A cura di Clara Salzano

La pista ciclo–pedonale The Tree Path 3 di CRA (Credit_ Carlo Ratti Associati)

Sono più di mille gli alberi che sostengono percorso sopraelevato per pedoni e ciclisti realizzato da CRA-Carlo Ratti Associati, Office for Living Architecture (OLA) e l'organizzazione no-profit GAL Terre del Po a Sabbioneta, uno dei più famosi siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Si chiama The Tree Path e consiste in una pista ciclo-pedonale sensoriale che permette di raggiungere uno dei borghi più belli d'Italia, vicino a Mantova, utilizzando gli alberi come elementi architettonici e strutturali.

The Tree Path – Credit_ Carlo Ratti Associati

The Tree Path è il suggestivo percorso sopraelevato tra gli alberi che porta a Sabbioneta, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, nella campagna del Nord Italia. La pista si sviluppa su tre diversi livelli, fino a 6 metri di altezza, è sorretta da due file parallele di piante che fungono da pilastri e le persone possono camminare o andare in bici immersi nel verde mentre i sensori integrati nel percorso analizzano le condizioni ambientali in tempo reale. Lo studio CRA si è affidato ad OLA, uno dei massimi esperti mondiali di Baubotanik ("costruzione botanica" in tedesco). La struttura verrà realizzata con la crescita degli alberi piantati, circa mille, trasformandosi nel corso degli anni.

Mille alberi usati come pilastri per The Tree Path

“E se un giorno potessimo far crescere l'architettura come un albero? Siamo ancora molto lontani da quel futuro, ma possiamo iniziare ad esplorare la convergenza tra il naturale e l'artificiale. Possiamo utilizzare gli alberi come elementi di costruzione, sfruttando al contempo i dati delle tecnologie digitali per comprendere meglio l'ambiente circostante", spiega Carlo Ratti, socio fondatore di CRA e direttore del Senseable City Lab al MIT. The Tree Path non solo utilizzerà una tecnica costruttiva per l'Italia ma implementerà anche sensori digitali nella struttura per controllare i livelli d'inquinamento atmosferico, lo stato di salute e crescita degli alberi e altri fattori. Il percorso collegherà inoltre Sabbioneta con la Ciclovia del Vento, che costeggia il fiume Po con una pista ciclabile lunga 700 chilometri per una mobilità del futuro sempre più sostenibile.