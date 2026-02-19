Dove si trova la pista da sci illuminata più lunga d’Europa

La Superpanoramica del Baradello, Aprica

Gli sport invernali stanno conquistando proprio tutti quest’anno, complice anche l’interesse generato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il mondo intero sta riscoprendo l’Italia del Nord, con i suoi borghi sospesi tra le vette, i villaggi alpini dal fascino autentico e le piste da sci che si snodano tra boschi e panorami mozzafiato. In questo scenario da cartolina c’è una meta che più di altre sta facendo parlare di sé: la Superpanoramica del Baradello, ad Aprica, una pista lunga 6 chilometri che detiene un primato sorprendente e che, quando cala il sole, si trasforma in un nastro luminoso nel cuore delle Alpi.

Dove si trova la Superpanoramica del Baradello

La pista da sci illuminata più lunga d’Europa si trova ad Aprica, passo alpino incastonato tra la Valtellina e la Val Camonica, in provincia di Sondrio. Qui, a oltre 1100 metri di altitudine, si sviluppa il comprensorio sciistico che ospita la celebre Superpanoramica del Baradello, una discesa di 6 chilometri che si snoda tra boschi di conifere e ampi tratti panoramici. Il tracciato parte dal Monte Baradello e arriva fino in paese, regalando un dislivello di circa 700 metri e una vista che, nelle giornate limpide, abbraccia l’intero arco alpino circostante. Aprica è da sempre un punto di riferimento per chi ama la montagna in tutte le stagioni, ma in inverno si trasforma in un piccolo paradiso bianco.

Com’è fatta la pista

Aprica è un gioiello alpino con oltre 50 chilometri di piste adatte a ogni livello, dalle discese più tecniche a quelle pensate per famiglie e principianti. La Superpanoramica del Baradello è la pista più speciale del comprensorio: ampia e ben strutturata, permette di alternare tratti più scorrevoli a curve ampie dove lasciarsi andare in totale sicurezza. Il suo vero tratto distintivo è però l’illuminazione. Grazie a un sofisticato impianto di luci che accompagna l’intero tracciato, la pista resta aperta anche in orario serale, generalmente tra le 19h30 e le 23h00. Sciare di notte, con la neve che riflette la luce artificiale e il silenzio della montagna tutto intorno, è un’esperienza che cambia completamente la percezione della discesa. Nel comprensorio si praticano sci alpino, sci di fondo e snowboard, ma anche ciaspolate e altre attività d’alta quota. E dopo lo sport, ci si rifugia nei chalet lungo le piste per assaporare i piatti della tradizione valtellinese, dai pizzoccheri agli sciatt, fino alla polenta taragna, perfetti per riscaldarsi dopo una serata sulla neve.

Aprica, cosa vedere nella gemma alpina

Ma Aprica non è solo sci. Il paese custodisce piccoli tesori che raccontano la storia e l’identità della montagna. Il Museo dello Sci e della Montagna ripercorre l’evoluzione delle attrezzature e delle tecniche alpine, offrendo uno sguardo curioso sul passato dello sport invernale. Per chi ama la natura invece, a pochi chilometri si trova la Riserva Naturale Pian di Gembro, un’area protetta di straordinaria bellezza con sentieri e fauna tipica delle Alpi, oltre all’Osservatorio Faunistico che permette di avvistare cervi e altri animali nel loro habitat. Il centro del paese sorprende anche per i murales artistici che colorano le facciate delle case, trasformando una passeggiata in un piccolo itinerario culturale a cielo aperto. Negli anni Aprica ha ospitato tappe della Coppa del Mondo di sci alpino e arrivi di tappa del Giro d’Italia, confermando la sua vocazione sportiva. Oggi, con la Superpanoramica del Baradello che brilla anche dopo il tramonto, si candida a diventare una delle mete simbolo dell’inverno italiano.