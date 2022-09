Dove si trova il giardino di zucche più grande d’Europa In Italia esiste un giardino dove si può scegliere e decorare la propria zucca da portare a casa per il periodo autunnale e trasformare la propria casa in un luogo magico.

A cura di Clara Salzano

Il giardino delle zucche più grande d’Europa

La tradizione, tutta a stelle e strisce, di decorare le zucche in vista di Halloween è arrivata anche in Italia. Con l'autunno, che ha fatto ormai il suo ingresso, sono già in tanti che si preparano all'arrivo di Halloween decorando casa con le simpatiche zucche intagliate e decorate. In pochi sanno però che esiste un posto, il primo in Italia, dove si può scegliere e decorare la propria zucca da portare a casa per il periodo autunnale. Si chiama Pumpkin Patch ed è un giardino di zucche carico di magia.

Il Pumpkin Patch a Pignataro Maggiore

Pumpkin Patch è il primo campo di zucche d'Italia e il più grande in Europa. Sorge a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, e nasce dall'idea della proprietaria Emily Turino, italoamericana che ha deciso di introdurre nel nostro paese un appuntamento ormai consolidato nella tradizione anglosassone, quella di intagliare e decorare una zucca per trasformare ogni casa in un luogo incantato.

Il Giardino delle zucche di Emily Turino

Il giardino delle zucche di Emily ha aperto nel 2017 e, in prossimità di Halloween, ogni autunno accoglie il pubblico per un’esperienza di creatività e originalità che attira sempre più persone. Quella che infatti è una tradizione tipicamente a stelle e strisce, legata al mondo delle zucche, si sta affermando anche in Italia. Complice forse anche il successo del cartone animato di Netflix, Spookley la zucca quadrata, sono sempre più numerose le famiglie che visitano il Pumpkin Patch di Emily Turino per portarsi a casa la propria zucca autunnale.

Nel Giardino delle Zucche più grande d’Europa

Non solo un campo di zucche ma anche una fattoria didattica, diverse aree per intagliare e dipingere, una piramide di zucche, bar e negozi, il Giardino delle Zucche a Pignataro Maggiore è adatto ad ogni età e permette di trascorrere una giornata all'insegna della magia dell'autunno e delle sue suggestioni.