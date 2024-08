Venduta una delle due case di Lucio Dalla alle Tremiti: la seconda è acquistabile per oltre un milione

video suggerito

Un fortunato acquirente è riuscito ad appropriarsi della casa che fu di Lucio Dalla. Il cantautore scomparso 12 anni fa originario di Bologna, città a cui è stato legatissimo per tutta la vita, era solito frequentare le isole Tremiti, un luogo che lo ha più volte accolto nei suoi momenti liberi, di svago e di vacanza. Proprio quel luogo è stato la fonte di ispirazione per la famosa canzone Com'è profondo il mare. Lì Lucio Dalla possedeva non una ma due abitazioni incantevole, immerse nei colori e nei profumi tipici dell'arcipelago pugliese: una villa a San Domino e una a San Nicola. Quest'ultima è stata messa in vendita dal Gruppo Toscano e Guidobaldi Luxury Properties, società del Gruppo Toscano Holding specializzata in immobili di lusso e ha trovato da poco trovato un nuovo acquirente. Si trova, nello specifico, nella suggestiva insenatura di Cala Matano, una delle spiagge più belle delle Tremiti. "In poco più di un mese si è conclusa una trattativa di successo, frutto di una vincente partnership" si legge sul profilo Instagram ufficiale.

Come sono fatte le case di Lucio Dalla

La casa di Lucio Dalla a San Nicola un tempo era stata un'abbazia, costruita nel 1200 e ristrutturata in età moderna dall'architetto Camerini, che ha cercato di conservarne il prestigio, di preservare la sua testimonianza di un'epoca lontana, ma coniugando tutto questo con la modernità. Insomma, è un connubio perfetto di arte e storia, di passato e presente. Si tratta nello specifico di una casa indipendente con vista mare da 80 metri quadrati situata all’interno dell’abbazia/fortezza di Santa Maria A Mare.

È stata messa in vendita un mese fa e sembra che sia astata venduta per 350 mila euro circa. Sembra che l'acquirente sia un milanese, un conoscitore dell'isola che la frequenta da anni. La seconda villa di Dalla, quella di San Domino, è anch'essa in vendita da diverse settimane. È immersa nella suggestiva Cala Matano, in un parco di circa 1.650 mq: si estende su tre piani, possiede un terrazzo, un ampio salone, una cucina, quattro camere da letto, quattro bagni e una sala di registrazione. Proprio qui Lucio Dalla ha concepito l'album Luna Matana. Il costo è di 1 milione e 300 mila euro come si legge sul sito ufficiale dell'agenzia.