Vendesi la villa di Madonna a Los Angeles: 26 milioni di dollari per la tenuta con spa e campo da basket Madonna ha messo in vendita la villa di Los Angeles che aveva acquistato solo un anno fa dal rapper The Weeknd con un prezzo di vendita maggiorato.

A cura di Clara Salzano

La villa in vendita di Madonna a Los Angeles

È in vendita la villa di Madonna a Los Angeles. La notizia di per sé non sembra particolarmente interessante se non fosse che la famosa pop star aveva comprato questa proprietà appena un anno fa dal cantante canadese The Weeknd per 19,3 milioni di dollari e adesso l'ha messa in vendita al prezzo maggiorato di 26 milioni di dollari. La villa di lusso comprende una piscina a sfioro, una spa per dieci persone, un campo da basket regolamentare e un giardino tentacolare mozzafiato a Hidden Hills, uno dei parchi più esclusivi della California.

Madonna vende la sua villa di Los Angeles

La villa di Madonna si estende su una superficie di 3 acri ed è stata costruita nel 2017 come un complesso di edifici in stile resort con al centro una grande piscina a sfioro e un immenso giardino di prati tentacolari e alberi di sequoia tutto intorno.

La villa di Madonna in vendita per 26 milioni di dollari

Non si hanno molte foto degli attuali interni per comprendere quanto la pop star abbia modificato la casa acquistata lo scorso anno da The Weeknd e da giustificare l'aumento di prezzo di 6,7 milioni di dollari. Si sa solo che il vecchio fienile della proprietà è stato trasformato in una palestra con studio di pilates.

Un interno della casa di Madonna

La proprietà in vendita comprende una villa di 12.500 piedi quadrati a cui si accede attraverso un viale di ulivi che garantiscono la massima privacy. La casa comprende sette camere da letto, otto bagni, un cinema, una sala musica, uno studio e una cantina per i vini. La guest house è caratterizzata da due camere da letto e da tutti i servizi necessari per una vita di lusso. La villa si apre poi ad una serie di terrazze, una piscina a sfioro, spa per dieci persone, capo da basket regolamentare e un garage per cinque auto.