Vendesi la villa di Bruce Willis ai Caraibi: 37.500.000 di dollari per un pezzo di paradiso È in vendita la villa che aveva Bruce Willis sull’isola di Parrot Cay ai Caraibi. La tenuta con baia privata e acque incontaminate è sul mercato per 37.500.000 di dollari.

A cura di Clara Salzano

Credit Turks & Caicos Sotheby’s International Realty

Chilometri di fine sabbia bianca e acque cristalline incontaminate caratterizzano la baia privata su cui affaccia quella che era la villa di Bruce Willis sull'isola di Parrot Cay ai Caraibi. La tenuta oggi è un residence multi-casa che è di nuovo sul mercato per 37.500.000 di dollari.

Credit Turks & Caicos Sotheby’s International Realty

La villa paradisiaca ai Cairabi di Bruce Willis non è più dell'attore già dal 2019 quando l'ha venduta per 27 milioni di dollari. Oggi la residenza che fu di Willis è un Residence composto da tre magnifiche case di legno che contano dodici camere da letto con quattro piscine, per una superficie totale approssimativo di 3.300 metri quadrati di proprietà. Al centro della tenuta si trova la casa principale, sviluppata su due livelli con sei camere da letto e una sala cinematografica. Sui lati della casa si trovano due ville indipendenti con le camere per gli ospiti e ciascuna con le proprie piscine.

Credit Turks & Caicos Sotheby’s International Realty

La villa gode di spiagge incontaminate e acque turchesi grazie alla baia privata su cui insiste. I giardini della villa sono un piccolo angolo di paradiso dove si pratica lo yoga nel padiglione dedicato sulla spiaggia, distese di prati e diversi alberi di cocco, banana e papaia. Attualmente la tenuta è gestita dalla COMO di Parrot Cay con il suo staff che fornisce servizi su misura per i proprietari come pulizie, approvvigionamento e servizi di maggiordomo, noleggio e accesso ai ristoranti di Parrot Cay, al Beach Club, al fitness, al Kid's Club e alla COMO Shambhala Spa, proprio per non aver nessun altra preoccupazione se non il relax esclusivo. La proprietà si raggiunge tramite una delle barche private di Parrot Cay.