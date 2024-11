video suggerito

Paola Turani si è trasferita nella nuova casa: villa con giardino, maxi terrazza e interni in marmo La nuova vita di Paola Turani comincia nella nuova casa, col marito Riccardo Serpellini e il piccolo Enea. La famiglia è vicina al trasferimento definitivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

"Le prime notti e i primi giorni in casa nuova! Iniziamo con le prove tecniche (come le chiama Ricky) e poi, un poco alla volta, sposteremo tutte le nostre cose definitivamente. Finalmente ci siamo!": con una carrellata di foto condivise su Instagram, Paola Turani ha annunciato a fan e follower il trasferimento nella nuova abitazione. I lavori sono andati avanti a lungo, c'è stata tanta attesa, ma il momento è finalmente arrivato: per la famiglia questo è un nuovo inizio.

Come è fatta la nuova casa di Paola Turani

Con la nascita del primo figlio Enea, Paola Turani e il compagno Riccardo Serpellini hanno ben pensato di adattare la loro abitazione alle nuove esigenze, quella di una famiglia più numerosa. Risale a un paio di anni fa l'acquisto di questa nuova villa sulle colline di Ponteranica, nel bergamasco, una dimora di lusso da 700 metri quadri che sorge sulla strada che porta al Castello della Moretta.

L'intera struttura è stata sottoposta a ristrutturazione, che l'ha radicalmente trasformata e resa calda e accogliente. Ci è voluto tempo, per arrivare finalmente alla fine dei lavori: la famiglia al completo si sta definitivamente trasferendo per cominciare una nuova vita. L'influencer aveva già mostrato l'esterno e gli interni sui social, ma tutto era quasi in fase di cantiere, senza arredamento.

Ora, invece, la casa a tre piani con tanta vegetazione intorno ha preso forma e tutto è al suo posto. L'enorme terrazzo sembra perfetto per organizzare feste e cene con gli amici: è uno spazio che si presta perfettamente a momenti di relax e di condivisone. Nei progetti iniziali c'era anche l'idea di una piscina in giardino.

La casa è così suddivisa: al piano terra open space con cucina, salotto e una zona notte, al primo piano camera da letto matrimoniale e cameretta di Enea, all'ultimo piano gli extra: cabina armadio, sauna e bagno turco, biblioteca, palestra e persino sala cinema, insomma tutta la parte dedicata allo svago e al wellness.

Il salotto con parquet presenta delle enormi finestre con vista, divano con maxi cuscini, tavolino in marmo con sedie. La lampada a sospensione è la Lederam Manta S2 di Catellani & Smith. I colori chiari vengono ulteriormente esaltati dalla tanta luce naturale che entra dall'esterno.

Marmo anche in cucina, con parquet, sgabelli alti attorno al tavolo e finestra che affaccia sul giardino. E tanto marmo anche bagno, dove c'è il doppio lavandino e un maxi specchio.