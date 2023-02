Le più belle case al mondo sulle piste da sci Dall’emisfero boreale a quello australe, dagli Stati Uniti al Giappone, ecco alcune delle case sulla neve più spettacolari dove trascorrere le vacanze.

A cura di Clara Salzano

Big Sky_Stati Uniti

Quando arriva la stagione più fredda, per di amanti di sport invernali, il weekend o le vacanze sono solo all'insegna della montagna e della neve. Vette innevate, panorami mozzafiato, piste battute sono il meglio che un appassionato di montagna può desiderare per il suo tempo libero ma non solo. Sono in tanti, non solo gli sportivi, a desiderare di rilassarsi in un accogliente rifugio tra natura e benessere, possibilmente davanti ad uno scenografico camino.

Muskoka A–Frame a Huntsville, in Canada_PhotoCredit David Chant

Uno dei rifugi di montagna più suggestivi si trova a Huntsville, Ontario, in Canada. Si tratta di un'architettura su due livelli degli anni Settanta, con tetto a spiovente, immersa nella splendida Valle Nascosta canadese. La casa è stata rinnovata all'interno per accogliere gli ospiti in un ambiente moderno con vista sui pini e gli alberi circostanti.

Chalet a Vars, in Francia

Più vicino all'Italia, nelle Alpi francesi di a Sainte Catherine, si trova un tradizionale chalet di legno, sviluppato su cinque livelli con vista sul comprensorio sciistico e sulla valle di Vars. Lo chalet compre sette camere da letto, ognuna con il suo bagno privato, con una grande zona relax, piscina, vasca idromassaggio, sauna finlandese, un hammam, un home theater e una sala da ballo, ideale per una vacanza di gruppo fino a diciannove persone.

Dall’emisfero boreale a quello australe, dagli Stati Uniti al Giappone, sono tante le case sulla neve dove trascorrere le proprie vacanze, rilassarsi dopo una giornata al freddo sulle piste o semplicemente godere del panorama mozzafiato della montagna. Per organizzare al meglio il proprio weekend sulla neve, la settimana bianca o semplicemente una fuga romantica dalla città, Airbnb ha introdotto anche una nuova categoria "Sulle piste" con oltre 35.000 alloggi sulla neve, alcuni proprio lungo le piste da sci, per godere pienamente della natura d'inverno.

San Carlos de Bariloche_Argentina

A Schöneck/Vogtland, Sachsen, in Germania, si può dormire in un'originale casa container con interni moderni e grandi vetrate panoramiche con meravigliosa vista sulle piste da sci. In Giappone si può alloggiare in una tipica casa privata in legno a Myōkō-shi, sulle montagne vicino a Niigata-ken, con interni da fumetto manga. In Italia c'è un tipico rifugio di legno a Valtournenche con due camere da letto e accesso alle piste. Mentre in Canada si può trascorrere una vacanza sulla neve nella Villa a Lac-Beauport, in Quebec, dove svegliarsi ogni mattina a contatto con la natura. Sono tante le opzioni tra cui scegliere per una magnifica fuga sulla neve.