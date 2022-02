La casa di Cher e Britney Spears è in vendita: quanto costa l’attico con vista sui tetti di New York Torna sul mercato l’attico a Manhattan dove è stato scritto un pezzo di storia della musica. Il punto di forza? La vista mozzafiato sull’Empire State Building.

A cura di Beatrice Manca

Cosa c'è di più lussuoso di un attico a New York? Semplice: l'attico a Manhattan in cui hanno vissuto star del calibro di Cher, Britney Spears, Keith Richards e Russell Simmons. Si tratta di un appartamento in uno degli edifici residenziali storici della Grande Mela, il Silk Building, appena tornato sul mercato per oltre 6 milioni di euro (6.995.000 milioni di dollari). L'appartamento ha una vista mozzafiato su Manhattan e camini in ogni camera da letto, ma deve la sua fama alle star che lo hanno abitato: qui Britney Spears compose il brano Toxic, forse ispirata proprio dallo skyline newyorkese e dalle sue luci.

L'attico di New York dove hanno vissuto Cher e Britney Spears

Il Silk Building è un palazzo di 12 piani costruito nel quartiere Noho di Manhattan: per le sue imponenti dimensioni occupa un intero isolato tra le strade Broadway e Lafayette. L'appartamento vanta una superficie di 360 metri quadrati, quattro camere da letto (con caminetto) e quattro bagni. I punti di forza dell'attico sono i soffitti alti, l'enorme terrazza esterna, il bagno con rivestimenti in marmo e il bar della sala principale. Il fascino di questo super attico però non è solo negli arredi o nella posizione, con vista mozzafiato sul Greenwich Village e sull'Empire State Building.

l’attico delle star, foto dell’agenzia Compass

L'agenzia Compass, che si occupa della vendita, lo definisce "attico delle star" e non esagera. La prima proprietaria è stata Cher, che lo ha comprato quando la fabbrica di seta che dà il nome all'edificio è stata convertita in un palazzo residenziale. La popstar lo ha arredato a suo gusto: tessuti animalier e una palestra con vista panoramica sui tetti di New York. Cher ci ha abitato fino al 1990, quando lo ha venduto al produttore musicale Russell Simmons. Un'altra proprietaria celebre dell'attico è stata Britney Spears, che ha vissuto nell'appartamento per quattro anni: in questa casa è nata la hit Toxic, ancora oggi uno dei suoi brani più celebri. Anche Keith Richards per un periodo ha vissuto nello stesso edificio, doveva aveva installato anche il suo studio di registrazione.

l’attico di Cher e Britney Spears, foto via Compass.com

Oggi l'appartamento è stato ristrutturato e arredato con uno stile più contemporaneo, inclusi elettrodomestici ad alte prestazioni in cucina. Tra le mura del Silk Building è passato un pezzo di storia della musica: chi sarà il prossimo (fortunato) proprietario vip?