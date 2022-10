Harry e Meghan cercano casa: dove andranno a vivere i duchi di Sussex Dopo i tentativi di intrusione nella villa di Montecito dove vivono Harry e Meghan Markle, la coppia è in cerca di una nuova casa più sicura.

A cura di Clara Salzano

Harry e Meghan in cerca di una nuova casa

Harry e Meghan Markle starebbero per lasciare la loro lussuosa villa da 12 milioni di sterline a Montecito. Sono le ultime notizie che trapelano sulla vita dei duchi di Sussex che, dopo aver subito due intrusioni nella loro proprietà a maggio e giugno 2022, avrebbero espresso l'intenzioni di trasferirsi in una casa più sicura. La scelta potrebbe ricadere sulla tranquilla comunità di Hope Ranch, a Santa Barbara, non lontano da Montecito e dal mare.

Harry e Meghan vorrebbero cambiare casa

La villa di lusso di Harry e Meghan Markle a Montecito è stata acquistata a giugno 2020

e vanta nove camere da letto con 19 bagni. La proprietà si sviluppa su una superficie di 7,4 acri e gode di viste spettacolari sull'Oceano Pacifico. La villa comprende un cinema privato, una palestra, una spa, una piscina, una cantina, una sala giochi, un pub e una dependance dove soggiorna la madre di Meghan, Doria, quando fa visita ai duchi di Sussex. Montecito è conosciuta inoltre per essere la casa di molte celebrità come Adam Levine, Katy Perry, Jennifer Aniston e Ariana Grande, che hanno anche subito intrusioni nelle loro proprietà.

L’ingresso di Hope Ranch a Santa Barbara

La nuova casa a Hope Ranch

Harry e Meghan Markle sembrerebbero essere interessati a trasferirsi nella vicina comunità di Hope Ranch, sorvegliata, dove le case arrivano a costare anche 22 milioni di dollari. Si tratta di un lussuoso sobborgo costiero di Santa Barbara, non lontano dall'Oceano Pacifico, che comprende un country club, un golf club, un campo da tennis, 27 miglia di percorsi di equitazione a disposizione della comunità. Ci sono solo 700 case a Hope Ranch che offre alcune delle ville più spettacolari di Santa Barbara. Per il Daily Mail cita Harry e Meghan avrebbero anche già acquistato una proprietà in questa zona. Bisogna solo attendere che vengano condivise le immagini della loro nuova magnifica dimora.

