Emily Ratajkowski vende la villa a Echo Park: è immersa nel verde e ha l’idromassaggio in giardino Emily Ratajkowski ha messo in vendita la sua enorme villa a Echo Park, uno dei quartieri più chic di Los Angeles. Si tratta di un’abitazione da oltre 200 metri quadri, si estende su due piani, ha una dépendance abitabile e un idromassaggio in giardino.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski è molto attiva sui social e quotidianamente documenta tutti i suoi impegni familiari e lavorativi, dalle giornate passate col figlio Sylvester al lancio delle collezioni di bikini del suo brand. Non di rado si scatta delle foto tra le mura domestiche, lasciando intravedere gli interni della sua enorme villa arredata in modo impeccabile e sofisticato. Dove si trova? A Los Angeles, per la precisione a Echo Park, uno dei quartieri più chic della città. I più curiosi saranno lieti di sapere che attualmente la modella ha messo in vendita l'abitazione: il prezzo di partenza è di 2,2 milioni di dollari (ovvero poco più di due milioni di euro).

Dove si trova la villa di Emily Ratajkowski

La villa a Echo Park di Emily Ratajkovski è un vero gioiellino e, sebbene il prezzo a cui viene venduta sia proibitivo per molti, farà sognare tutti coloro che amano le case enormi e curate nei minimi dettagli. Fino ad ora i suoi interni si intravedevano sullo sfondo delle foto social della modella ma ora le immagini ufficiali sono state condivise dall'agenzia Compass.

Una delle camere da letto

Si tratta di una costruzione risalente agli anni '50, si trova in un quartiere chic di Los Angeles e si estende su 200 metri quadri. È composta da diversi edifici: la casa vera e propria è a due piani, è circondata da un enorme giardino e ha una dépendance esterna con un ingresso indipendente.

Il salotto col divano verde

Tutti i dettagli della casa della modella

L'edificio centrale della casa di Emily Ratajkovski ha una cucina abitabile, due camere da letto, una palestra e due bagni, mentre nella dépendance esterna c'è un'altra camera da letto uno studio.

Il bagno che dà sul giardino

Il punto forte dell'abitazione è l'enorme giardino che lo circonda, tanto che ogni volta che ci si affaccia da una porta-finestra, tra arbusti, cactus e piante mediterranee, sembra di essere nel bel mezzo di una giungla. Naturalmente anche questa parte esterna è extra lusso e curata nei minimi dettagli: ci sono due terrazze attrezzata con tavolo e sedie, una al coperto, l'altra all'aria aperta, e un'area in pietra in cui è stata piazzata una vasca idromassaggio.

La camera da letto di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha scelto arredi minimal e sofisticati

Che dire, invece, degli interni? Emily ha scelto un arredamento molto intimo e accogliente. I mobili sono tutti sui toni del bianco e del rovere, dalla cucina con penisola alla camera da letto con tappeti e comodino dallo stile vintage.

Il salotto dall’alto

Il salone al piano superiore è stato arredato con un grosso e comodo divano color ruggine, mentre al piano terra ce n'è un altro ancora più grande in velluto verde acqua. Di fronte a quest'ultimo è stato costruito un camino in mattoni, una vera e propria chicca. A rendere incredibilmente luminosa l'abitazione sono le porte-finestre che danno sul giardino. Niente di sfarzoso o di eccessivo: la modella ha puntato su degli arredamenti minimal ma sofisticati. Chi riuscirà ad accaparrarsi la villa?