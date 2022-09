Dove vive Timothée Chalamet: la casa con centro fitness e vista panoramica

Dove vive Timothée Chalamet: la casa con centro fitness e vista panoramica Timothée Chalamet è a Venezia 79 per presentare il film Bones and all di Luca Guadagnino. Scopriamo dove vive il giovane attore e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Timothée Chalamet a New York

Timothée Chalamet è presente alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia con il film Bones and all di Luca Guadagnino. Oggi è il suo giorno perché il nuovo film viene presentato per la prima volta al pubblico di Venezia 79. L'attore, tra i più giovani ad essere stati candidati agli Oscar con il film Chiamami col tuo nome, sempre di Luca Guadagnino, è cresciuto a New York dove vive ancora.

Timothée Chalamet agli Oscar

In molti, dato il cognome francese di Timothée Chalamet, credono che il noto attore sia nato e cresciuto in Francia. In realtà il protagonista del film Dune ha padre francese e dunque parla benissimo la lingua ma vive a New York, che non nasconde di mancargli spesso.

Un angolo di New York caro a Timothée Chalamet

Timothee Chalamet vive nel quartiere di Midtown Manhattan a New York, una zona conosciuta per i fantastici ristoranti e i locali notturni. Il quartiere comprende anche molti teatri che sono stati fondamentali per la formazione d'attore.

Timothée Chalamet in casa

A New York Timothee Chalamet è cresciuto in un complesso residenziale per artisti sostenuto dal governo federale e situato a Hell's Kitchen e ora ha comprato un appartamento da 1.5 milioni di dollari.

La chitarra di Timothée Chalamet in casa con una sua miniatura

La casa di Timothée Chalamet si sviluppa su una superficie di circa 90 metri quadrati con due camere da letto e un bagno. L'appartamento è situato in un condominio che offre diversi servizi come un centro fitness e splendide viste sulla città.