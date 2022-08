Dove vive Salvatore Aranzulla: la casa sue due livelli con spa, palestra e ascensore interno Salvatore Aranzulla non è solo il sito internet di divulgazione informatica più letto ma anche il blogger più famoso d’Italia. Scopriamo dove vive e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Salvatore Aranzulla nella sua casa a Milano

Non tutti sapranno dare un volto a Salvatore Aranzulla ma sicuramente a tutti è capitato almeno una volta nella vita di cercare un'informazione su Google ed avere come suggerimento il sito di Salvatore Aranzulla, il blogger informatico più famoso d'Italia. Aranzulla non è solo un sito internet di divulgazione informatica ma un uomo di 32 anni, nato a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, che oggi ha anche un largo seguito sui social. Vediamo dunque dove vive il divulgatore informatico più letto d'Italia.

Salvatore Aranazulla in casa

Classe 1990, Salvatore Aranzulla ha creato un vero e proprio impero informato in venti anni. Aveva 12 anni quando il giovane blogger ha iniziato a pubblicare su internet i suoi contenuti che davano risposta ai problemi informatici dei suoi amici del web. Oggi Salvatore Aranzulla è il divulgatore informatico più conosciuto e seguito d'Italia con un patrimonio di oltre 3 milioni di euro nel 2021.

La vista dalla casa di Salvatore Aranzulla

Originario della Sicilia, oggi Salvatore Aranzulla vive a Milano, nel quartiere CityLife, dove ha comprato un appartamento su due livelli di 450 metri quadrati. Un ascensore interno collega i due piani della casa con vista sulle residenze Zaha Hadid, le stesse in cui vive Chiara Ferragni con Fedez e vari calciatori della Serie A.

Il salotto di Salvatore Aranzulla nel video dello youtuber Marcello Ascani

L'appartamento di Salvatore Aranzulla a Milano è caratterizzato da un'ampia e luminosa zona giorno al primo livello con pochi muri, arredi e linee essenziali. Grandi vetrate e il piano alto della casa permettono di godere di una vista mozzafiato su Milano e sul distretto di CityLife.

La scala che unisce i due livelli della casa di Aranzulla

Al primo livello dell'abitazione, oltre al salone con sala pranzo, la cucina e l'ufficio del noto blogger, si trova anche la palestra privata dove Aranzulla si allena spesso.

Salvatore Aranzulla nella sua palestra di casa

Al secondo livello dell'abitazione si sviluppa la zona notte con un secondo salotto più intimo, un altro terrazzo panoramico, le camere da letto e i bagni.

Il bagno con spa privata in casa di Salvatore Aranzulla

Salvatore Aranzulla, nonostante abbia fondato la sua attività dietro lo schermo di internet, ama molto viaggiare, provare ristoranti gourmet, cucinare dolci (tanto da essersi formato all'Alma nel ramo pasticceria) e rilassarsi nelle spa.

Nel suo appartamento meneghino ha fatto realizzare una spa privata con vasca idromassaggio e sauna finalndese.