Dove vive Alfonso Signorini: la casa a Milano con palestra privata grande quanto un appartamento Alfonso Signorini è il presentatore tv del GF VIP 7 e direttore della rivista Chi. Informato su tutti, rivela sempre poco sulla sua vita privata: vediamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

La casa di Alfonso Signorini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini è ormai il re indiscusso del lunedì sera dal 19 settembre 2022, da quando va in onda il Grande Fratello Vip 7. Il direttore della rivista Chi è infatti il presentatore del reality show più seguito d'Italia. Nonostante la sua professione da giornalista lo porti ad essere essere uno dei personaggi più informati sul jet set nazionale e internazionale, Alfonso Signorini mostra sempre molto poco sulla sua vita privata. Siamo andati a curiosare sui suoi social per scoprire che Alfonso Signorini vive a Milano in una casa che rispecchia la sua passione per l'arte, la musica, i libri e anche lo sport, con una palestra grande quanto un appartamento.

Alfonso Signorini conduce il GF Vip 2021

L'arredamento minimal ed elegante della casa a Milano di Signorini

Alfonso Signorini non condivide molte notizie sulla sua vita privata. Il famoso giornalista ama raccontare i gossip di molte celebrità italiane ma sono poche le informazioni che trapelano su di lui. Dai rari post che Signorini pubblica sui suoi social è possibile scorgere alcune immagini di ambienti domestici con arredi chiari, dal gusto classico e numerosi libri sparsi per casa. Colori tenuti alle pareti e tende bianche completano l'arredamento elegante scelto da Alfonso Signorini nel suo appartamento.

Alfonso Signorini è il presentatore del GF Vip 7

Le opere d'arte e il pianoforte nella casa dove vive Alfonso Signorini

Dalle immagini condivise dal conduttore del GF Vip 7 apprendiamo che l'arte è una costante nell'arredamento della sua casa perché sono numerosi i quadri di opere d'arte appesi alle pareti che si possono scorgere alle spalle di Alfonso Signorini anche in diversi filmati postati. Il direttore di Chi e volto noto della tv italiana è inoltre un grande amante della musica, canta e suona spesso nei video pubblicati e non poteva mancare un pianoforte nella sua casa.

Alfonso Signorini al pianoforte in casa

La grande palestra domestica di Alfonso Signorini

Non si hanno molte immagini e notizie ufficiali della casa di Alfonso Signorini ma da alcuni video e fotografie condivise sui suoi canali social abbiamo potuto notare che il direttore di Chi si allena spesso, probabilmente quotidianamente e in casa non rinuncia ad avere la propria palestra con tutti gli attrezzi necessari per un buon allenamento fisico.

Alfonso Signorini mentre si allena in casa

In casa ha ben due camere destinate alla palestra che accolgono attrezzi come una cyclette, un tapis roulant e una spalliera svedese. Le stanze sono spaziose e luminose con parquet scuro a terra e varie opere d'arte alle pareti.