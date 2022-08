Nella vita di Salvatore Aranzulla: “Guardo poca tv, perdo due ore al giorno tra TikTok e Youtube” Il segreto del suo impero finalmente svelato in una lunga intervista su YouTube che mostra anche il suo lussuoso appartamento nel quartiere City Life di Milano.

Una casa da 450 metri quadrati su due livelli e con un ascensore interno, una spa – jacuzzi e sauna inclusa, una routine quotidiana fatta di lavoro, palestra e tanta disciplina. È Salvatore Aranzulla, l'unico proprietario del sito Aranzulla.it, intervistato da Marcello Ascani, youtuber e imprenditore. L'invervista è finita subito prima in tendenze su YouTube grazie alla grande curiosità che il personaggio suscita e grazie al fatto che per la prima volta apre la porta del suo lussuoso appartamento nella City Life milanese. La sua routine lavorativa, il suo modo di rilassarsi – soprattutto tanta palestra e cibo genuino – le sue passioni, tra tutte la ristorazione di fascia alta e la pasticceria, disciplina nella quale Aranzulla è specializzato alla prestigiosa Alma, la più alta scuola di pasticceria.

La routine quotidiana di Salvatore Aranzulla

La vita di Salvatore Aranzulla, contrariamente a quanto si è portato a credere sull'unico proprietario di un sito che viene consultato da più di cinquecentomila visitatori unici al giorno, è abbastanza semplice, tranquilla, senza troppi scossoni. La racconta lui stesso, così:

Mi sveglio alle 7 e faccio colazione. Poi mi metto subito a lavorare ed è un orario nel quale nessuno ti disturba. Parto vedendo la parte di sviluppo, comincio a vedere tutti i codici che ho richiesto la sera prima e dò i feedback. Poi passo al resto e smarco tutto per le 9. Da lì partono una serie di task. Una volta al mese controlliamo lo stato degli articoli, se sono validi o meno. Controlliamo le revenue, poi dalle 11 io sparisco perché vado ad allenarmi e dopo vado a mangiare, poi riprendo a lavorare.

Non è uno di quelli che pensa solo al lavoro, anzi: "Nei weekend cerco di non lavorare mai. Mi fermo alle 19, 19.30 di ogni giorno e cerco di non lavorare mai il sabato e la domenica". E sulle distrazioni, c'è poca televisione e tanto intrattenimento via social:

Perdo un paio d'ore al giorno su TikTok e su YouTube. Guardo poco la televisione. Mi alleno ogni giorno, un'ora al giorno e cerco di seguire un'alimentazione il più possibile corretta.

Il segreto di Salvatore Aranzulla

Il sistema di titoli è il segreto del suo impero, una sua tecnologia proprietaria che lo aiuta a creare articoli sulla base delle ricerche delle persone: "Abbiamo tecnologie su tutto quello che ci permette di massimizzare il nostro sito editoriale. Aranzulla.it rende il 90% di margine. Il sistema di titoli pesa il potenziale economico di quello che le persone cercano e ci indica quali tracce scrivere. In maniera chirurgica e precisa, scriviamo quello e poi mettiamo in competizione Google Adsense con altri inserzionisti. Google può pagare di più oppure decidere di rinunciare". Ma come monetizza Salvatore Aranzulla? Come uno youtuber: "La pubblicità è il 50%, le affiliazioni sono un 30% e la restante parte sono i progetti speciali. Stiamo cercando di ridurre il peso dei progetti speciali per puntare su tutto il resto".