Dove vive Rocco Siffredi: la villa a Budapest con maxi piscina e palestra privata Dove vive Rocco Siffredi? A Budapest in una enorme villa con maxi piscina, palestra privata e ritratti di famiglia appesi alle pareti: all’interno dell’abitazione c’è inoltre anche l’Hard Academy.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da anni che Rocco Siffredi si è trasferito a Budapest con la famiglia al completo ed è proprio lì che ha fondato la sua Hard Academy, la prima Università del Porno che ha l'obiettivo di formare i nuovi talenti del mondo dell'Adult, dagli attori ai registi, fino ad arrivare agli sceneggiatori. Per MTV Cribs il divo italiano del cinema hard ha aperto le porte della sua casa e della sua factory, mostrando i luoghi in cui ama trascorrere il tempo libero con la moglie Rosa Caracciolo e con i figli Lorenzo e Leonardo. Una maxi villa con piscina, palestra privata e una "mini-Cinecittà" del porno: ecco tutti i dettagli della dimora ungherese dell'attore.

La casa a Budapest di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi vive a Budapest con la famiglia in una enorme villa arredata e personalizzata in modo super originale.

Il salotto

Un maxi salotto decorato con un divano bianco e delle grosse casse a effetto cinema, una sala dallo stile country con mobili in legno, poltrone in vimini e un lampadario dal mood medievale, una cucina iper moderna in total black e i ritratti black&white dei membri della famiglia appesi alle pareti: la casa del re del porno è curata nei minimi dettagli.

La sala arredata con mobili di legno e poltrone di vimini

I luoghi della casa che preferisce sono però in assoluto la sala modellini, una camera in cui trascorre molto tempo con il figlio Leonardo alle prese con la progettazione e la costruzione di modellini aerei, e il garage, dove ha allestito una vera e propria officina, visto che condivide col primogenito la passione per le moto e per la velocità.

I ritratti di famiglia appesi alle pareti

All'interno della villa Rocco ha inoltre riservato un'intera stanza alla palestra, così da potersi dare agli allenamenti e alla cura del corpo senza allontanarsi dalla famiglia.

La palestra privata

Nella villa c'è anche l'Hard Academy

Accanto alla casa di Rocco Siffredi c'è anche la sua Academy, che lui stesso definisce una "mini-Cinecittà dell'hard".

La sala dei modellini

Si tratta di uno spazio ricco di ambienti diversi che l'attore ha arredato con passione, servendosi solo di materiali riciclati: al suo interno ci sono solarium, maxi piscina, campo da beach volley, un immenso guardaroba e un salone con i divani più svariati e un angolo bar.

La stanza "dei ricordi"

In una delle camere, quella da cui gestisce la sua attività, ha inoltre conservato i cimeli più svariati della sua vita professionale e privata, dalle foto di famiglia sul red carpet ai pass da set cinematografici, fino ad arrivare ai sex toys e ai libri e agli articoli di giornale a lui dedicati.

La maxi piscina dell’Academy

La vera chicca dell'abitazione? La villa è dotata di un enorme giardino ed è proprio lì che custodisce l’elicottero con cui ha recitato in uno dei suoi film più famosi, Rocco Never Dies.