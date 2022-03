Dove vive Rita Rusić: la casa con arredi principeschi e vista panoramica Rita Rusić è una delle concorrenti di Pechino Express 2022 insieme al compagno Cristiano Di Luzio con cui formano la squadra de I Fidanzatini. Nell’attesa di rivederla in tv, scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Rita Rusić concorrente a Pechino Express 2022

Rita Rusić è una delle concorrenti di Pechino Express 2022 insieme al compagno Cristiano Di Luzio con cui formano la squadra de I Fidanzatini. La nota attrice e produttrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, è uno dei volti più noti dello spettacolo italiana dai suoi esordi nel film "Attila flagello di Dio". Nell'attesa di vederla in tv ogni giovedì su Sky Uno, scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Rita Rusić nella sua casa

Dove abita Rita Rusić

Classe 1960, Rita Rusić è diventata famosa come attrice di alcuni film cult come Attila flagello di Dio prima di diventar la moglie di Vittorio Cecchi Gori. Per anni le loro turbolenze matrimoniale hanno acceso i riflettori sulla nota produttrice cinematografica che oggi vive una nuova relazione con il modello Cristiano Di Luzio, di 30 anni più giovane di lei.

Rita Rusić nella camera da letto

Rita Rusić condivide numerosi video e fotografie sui suoi social dove si mostra spesso un lussuoso appartamento con arredi principeschi e vista panoramica su Roma. Le ultime notizie collocano l'abitazione della nota showgirl in una villa di Miami ma le immagini condivise di recente da Rita Rusić mostrano una casa con terrazza su Roma.

Rita Rusić su un terrazzo panoramico

Com'è fatta la casa di Rita Rusić

Dalle numerose immagini condivise sui social Rita Rusić si mostra spesso in uno stesso appartamento con pavimenti di marmo e arredi antichi.

Rita Rusić in un salotto di casa

Rita Rusić si fotografa spesso in una casa principesca caratterizzata da una camera da letto con camino e vista panoramica.

Il panorama dall’abitazione di Rita Rusic

Sono tanti gli arredi di design che arricchiscono quest'abitazione e le opere d'arte alle pareti della casa.

Rita Rusic sulla chaise longue di design

L'ampia abitazione dove si fotografa spesso Rita Rusić è caratterizzata da numerose stanze inondate di luce naturale grazie al piano alto da cui si gode di un magnifico panorama.