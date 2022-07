Dove ripararsi dal caldo a Milano: le oasi più fresche in città Piscine, parchi urbani e spiagge da città, vediamo i migliori luoghi dove sfuggire alle temperature da record di questo periodo a Milano.

A cura di Clara Salzano

Il Parco Indro Montanelli a Milano

Il grande caldo sembra non volere dare tregua a chi vive a Milano. C'è chi riesce a fuggire dalla città ogni weekend o chi è già in vacanza ma per chi è costretto a restare in città la ricerca di un luogo dove sfuggire alle alte temperature e rinfrescarsi è diventata un'esigenza sempre più emergente. Le piscine della città sono prese d'assalto e anche i parchi urbani stanno registrando la loro massima capienza, vediamo come scegliere le migliori oasi cittadine per ripararsi dal grande caldo estivo di Milano.

Il Wakeparadise a Milano

I parchi in città

Per chi non ha la possibilità di allontanarsi dalla città verso destinazioni più fresche, al mare o in montagna, i parchi cittadini offrono sempre una soluzione facile ed economica per ripararsi dal grande caldo di questi giorni a Milano. La città offre diverse oasi verdi dove potersi rilassare all'ombra degli alberi, su prati morbidi o panchine all'ombra. Dal gettonato Parco Sempione al Parco Indro Montanelli, dal parco Forlanini fino al Parco Nord, sono tanti gli spazi verdi pubblici a Milano.

Il Parco Monlué a Milano

Chi preferisce esplorare nuovi indirizzi green dove ripararsi all'ombra degli alberi si può inoltre nel Parco Monlué, nella zona orientale della città, che sorge tra il lato destro del fiume Lambro e la tangenziale est. Nascosto alla vista dei più, questo angolo verde in città è caratterizzato da prati, boschi e filari di pioppi. Una new entry tra le aree verdi cittadine più amate è la Biblioteca degli Alberi che grazie alla sua posizione sopraelevata risulta sempre piuttosto ventilata e consente di godere di diversi servizi come sdraio e ombrelloni del Lido Bam. Una vera piazza verde sta nascendo lungo il naviglio della Martesana, si chiama Eastriver ed è un giardino aperto a tutti con diverse attrezzature dedicate ai cittadini e affacciato direttamente sull'acqua.

Eastriver Martesana

Le piscine più richieste

Il 2022 è l'anno della grande riscoperta del Wakeparadise di Milano, all'interno dell'Idroscalo, che consente di surfare in piena città. L'impianto che crea onde vertiginose grazie a potenti pompe è ormai un punto di riferimento per gli appassionati del genere pool surf e attira anche nomi famosi come Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni al Wakeparadise di Milano

Grande affluenza anche nelle piscine all'aperto in città. La più frequentata e apprezzata dai milanesi è la piscina Romano, in zona Piola, che solo a giugno ha registrato 110.000 presenze. Anche la piscina Saini immersa nel Parco Forlanini è molto apprezzata. Sempre suggestivi sono gli spazi destinati alla balneazione dei Bagni Misteriosi. E poi, tra le piscine all'aperto, ci sono la piscina Argelati, la Sant'Abbondio e la Cardellino.

I Bagni misteriosi a Milano

Le spiagge urbane

Non solo parchi e piscine, le iniziative in città per far sentire in vacanza chi ancor è in città sono tante. Tra le più apprezzate c'è la spiaggia di Mare Culturale Urbano che ha preso in gestione Cascina Torrette, non lontano da San Siro, e ha creato una spiaggia per i milanesi con sabbia vera dove togliersi le scarpe e immaginare di stare in riva al mare.