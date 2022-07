Come vestirsi quando fa caldo: 5 capi freschi per la città (che abbiamo tutti nell’armadio) Il caldo è arrivato ma le vacanze per molti sono lontane: come vestirsi d’estate in città? Ecco una guida “anti sudore” con 5 capi freschi per combattere l’afa con stile.

A cura di Beatrice Manca

Zara

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate è arrivata in anticipo quest'anno: molte città italiane stanno soffrendo continue ondate di calore e temperature record. Altro che vampa d'agosto: già a giugno il sole picchia e ogni mattina bisogna trovare il giusto compromesso tra freschezza e stile. Per molti le vacanze sono ancora lontane e il tragitto casa-ufficio mette a dura prova il guardaroba: si passa dall'afa all'aria condizionata (e viceversa) rischiando di sudare ben prima di iniziare la giornata. Cosa indossare quando fa troppo caldo ma la spiaggia è lontana? In ufficio, nei luoghi di lavoro e per le occasioni formali non si può certo girare in pantaloncini e canottiere. Il segreto è costruire gli outfit con alcuni capi "furbi" e freschi, perfetti per resistere alle alte temperature lasciando la pelle asciutta.

1. La camicia in lino

Il segreto per restare freschi anche d'estate è scegliere bene i tessuti, possibilmente naturali e traspiranti, in colori chiari. Il sudore infatti è il meccanismo naturale con cui la nostra pelle "raffredda" il corpo surriscaldato: i tessuti sintetici impediscono la traspirazione e aumentano gli aloni e le macchie. Meglio puntare sul cotone o sul lino, il miglior alleato di stile per l'estate. Una camicia in lino, fresca, elegante e senza tempo, è il capo must have perfetto per costruire mille look, da quelli formali a quelli casual e chic per la spiaggia. Il vantaggio? Sta bene a tutte le età, si porta a 25 come a 75 anni, e non passa mai di moda.

La camicia in lino, Jacquemus

2. Gli abiti fazzoletto

Freschi, leggeri e svolazzanti: estate è sinonimo di vestiti corti e colorati. Il segreto è sceglierli ampi e in tessuti leggeri e traspiranti: una linea troppo fasciante aumenta la sensazione di calore e di afa. Attenzione anche a bretelline e laccetti, ad alto rischio scottatura: meglio maniche ampie e morbide, che proteggano le spalle dal sole lasciando respirare la pelle. Ogni fisico ha il modello che lo valorizza di più: si può giocare con le linee, le lunghezze e gli accessori per look adatti a ogni età e a ogni occasione.

L’abito fazzoletto di Emilio Pucci

3. Il cappello a tesa larga

In città come in spiaggia, l'accessorio anti-caldo per eccellenza è il cappello: ripara la testa dal sole cocente, fa ombra al viso e permette agli occhi di riposarsi. L'impatto dei raggi solari non è da sottovalutare neanche in città: i migliori alleati da avere in borsa, per le prossime settimane, saranno occhiali da sole, protezione solare e ventaglio. Il cappello è il modo più chic per combattere l'afa: i modelli cult del 2022 sono in paglia o nella versione sportiva, bucket, "da pescatore", più casual.

Il cappello di paglia di Alberta Ferretti

4. I bermuda

Sfatiamo un mito: non è vero che più ci si scopre più si ha fresco. Anzi! Via libera ai capi ampi, come i pantaloni palazzo in lino o le gonne in sangallo, che prenderanno il posto di jeans aderenti, leggings e gonne a tubo. Il giusto compromesso, come sempre, è nell'equilibrio: tra gli shorts sfrangiati e i pantaloni lunghi ci sono i bermuda e gli shorts a vita alta, perfetti anche in città, da portare coordinati alla camicia. I modelli dal taglio sartoriale che sfiorano il ginocchio si portano a tutte le età, ben oltre gli "anta".

I bermuda colorati di Valentino

5. I sandali

Anche i piedi vogliono (anzi, devono) respirare! Al netto di un'arrampicata in montagna o di una lunga sessione di trekking, possiamo lasciare le scarpe chiuse nell'armadio fino a settembre, concedendoci sandali aperti, rasoterra o con il tacco. I modelli must have della stagione? Le sofisticate mule e i sandali granchio che strizzano l'occhio all'infanzia!