Dove abita Dries Mertens: l’attico del calciatore con panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli Dries Mertens ama Napoli e Napoli ama il calciatore belga che dal 2013 gioca nella squadra della città e ci abita. Scopriamo dove ha scelto di vivere Dries Mertens e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Dries Mertens e la moglie Katrin Kerkhofs sul terrazzo della loro casa di Napoli con vista sul Vesuvio

Molti giocatori del Napoli hanno un legame indissolubile con la squadra ma soprattutto con la città perché c'è nato come Lorenzo Insigne o perché hanno imparato ad amare Napoli sopra ogni cosa. È il caso del calciatore belga Dries Mertens che da quando si è trasferito a giocare nella squadra del Napoli nel 2013 non nasconde il suo rapporto quasi simbiotico con la città postando numerose foto e video di momenti di gioia in uno dei golfi più belli del mondo. Scopriamo dove vive Dries Mertens e com'è fatta la sua casa.

Dries Mertens si allena sul terrazzo della sua casa a Napoli

Dove vive Dries Mertens

Dries Mertens ama Napoli e Napoli ama il calciatore belga che dal 2013 gioca nella squadra della città e ci vive. Sono tante le foto e i video che mostrano quanto Mertens sia legato alla sua città d'adozione e come molti altri giocatori del Napoli ha scelto di vivere in uno dei quartieri più belli ed esclusivi del capoluogo partenopeo: Posillipo.

La moglie di Dries Mertens, Katrin Kerkhofs, mentre fa il bagno sotto il palazzo in cui vive

Da sette anni il noto calciatore belga vive in uno degli edifici più iconici della città. Si tratta di Palazzo Donn’Anna a via Posillipo, dove l'attaccante del Napoli ha preso un attico con terrazza panoramica mozzafiato su uno dei panorami più belli del mondo. Il Vesuvio e il mare fanno infatti da sfondo a molti post di Mertens sui social e della moglie Katrin Kerkhofs.

Dries Mertens e Katrin Kerkhofs in u interno della loro casa

Com'è fatta la casa di Dries Mertens

Dries Mertens e la moglie Katrin Kerkhofs vivono in un attico con vista mozzafiato su Napoli. La casa è caratterizzata da pavimenti in cotto e graniglia di marmo o maioliche come si usa nelle tipiche case tradizionali napoletane.

Il Natale a casa di Dries Mertens e Katrin Kerkhofs

La camera da pranzo occupa una stanza separata della casa caratterizzata da pareti verde chiaro e porte antiche di legno. Il tavolo da pranzo moderno in legno chiaro con le sedie alte di pelle bianca risaltano sui pavimenti antichi della casa.

La sala da pranzo di Dries Mertens

Piante con vasi di ceramica campana e arredi moderni completano l'attico panoramico del calciatore del Napoli. Il pezzo forte della casa resta in ogni caso la terrazza, attrezzata con lettini e sdraio, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli dove Dries Mertens e la moglie Katrin Kerkhofs amano ricevere amici e divertirsi.